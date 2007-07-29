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Звездная пыль Звездная пыль
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Stardust

Звездная пыль, 2007

2007 / Великобритания / США
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79 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Юный Тристан Торн безответно влюблен в Викторию, первую красавицу деревни Застенье. Чтобы завоевать сердце возлюбленной, Тристан берется достать для нее упавшую с неба звезду, а для этого ему предстоит отправиться в полный магии и загадок параллельный мир Стормхольда, от которого Застенье отделено древней стеной.

  • Фильм поставлен по одноименной новелле писателя Нила Геймана, изданной в 1997 году компанией DC Comics. Изначально произведение публиковалось в виде минисерии комиксов с иллюстрациями художника Чарльза Весса.
  • На роль Тристана пробовался Алекс Петтифер.
  • Главная женская роль могла достаться Саре Мишель Геллар, но актриса отказалась от участия в проекте, чтобы проводить больше времени со своим мужем Фредди Принцем-младшим.
  • Название корабля “Каспартина” является контаминацией имен детей режиссера картины Мэтью Вона – Каспара и Клементины. Это же название Вон дал подводной лодке из своего другого фильма “Люди Икс: Первый Класс” (2011).
  • Съемки проходили на студии Pinewood Studios в Лондоне, а также в различных локациях в Англии, Шотландии, Уэльса и Исландии.
  • В книге имена сестер-ведьм не упоминаются. В фильме они названы Ламией, Эмпусой и Мормо в честь демониц из свиты богини лунного света и преисподней Гекаты.

Маленькая английская деревенька отделена древней стеной от сверхъестественной параллельной вселенной, где царят магия и волшебство. Молодой Тристан Торн опрометчиво обещает самой красивой девушке деревни, что принесёт ей слетевшую с неба звезду, упавшую по ту сторону стены.

На своём пути по следам древних легенд Тристан встретит всесильного короля и его заговорщика-сына, могущественную ведьму, капитана пиратского корабля и хитроумного торговца, а также найдёт свою истинную любовь, ключ к пониманию своей сущности и судьбы, о которой он мог только мечтать.

8.1 Оцените
79 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 9 августа 2007
Премьера онлайн 19 июня 2014
Премьера в мире 29 июля 2007
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Мэттью Вон
Мэттью Вон
В ролях
Чарли Кокс
Чарли Кокс
Клэр Дэйнс
Клэр Дэйнс
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Сиенна Миллер
Сиенна Миллер
Мишель Пфайффер
Мишель Пфайффер
Все актеры и съемочная группа
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Звездная пыль
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Так уж устроен человек, что даже когда он перелезает через магическую стену и попадает в параллельную сказочную вселенную – даже тогда по прошествии ровно девяти месяцев из-за магической стены, прямиком из параллельной сказочной вселенной ему приносят корзину с ребеночком, радуя человека известием, что его магически-сказочные труды принесли столь же обильные магически-сказочные всходы. Вообще, чем больше и упоительнее говорят о том, как волшебно сияют на небе звезды, тем неизбежнее неминуемая…
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ХОРОШИЙ ФИЛЬМ ВЫПУСКАЙТЕ СЛЕДУЮЩЕЮ СЕРИЮ,СПАСИБО ВАМ ЗА ПРЕКРАСНЫЕ ФИЛЬМЫ, ЖДЕМ ПРОДОЛЖЕНИЕ
darkconsoles 2 апреля 2015, 12:51
это какраз таки приключения,а юмор всегда в тему и очень уместный

пс.фильм лучше смотреть с друзями,чтобы по дороге домой обсуждать этот… Читать дальше…
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