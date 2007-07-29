Звездная пыль, 2007

Юный Тристан Торн безответно влюблен в Викторию, первую красавицу деревни Застенье. Чтобы завоевать сердце возлюбленной, Тристан берется достать для нее упавшую с неба звезду, а для этого ему предстоит отправиться в полный магии и загадок параллельный мир Стормхольда, от которого Застенье отделено древней стеной.
Маленькая английская деревенька отделена древней стеной от сверхъестественной параллельной вселенной, где царят магия и волшебство. Молодой Тристан Торн опрометчиво обещает самой красивой девушке деревни, что принесёт ей слетевшую с неба звезду, упавшую по ту сторону стены.
На своём пути по следам древних легенд Тристан встретит всесильного короля и его заговорщика-сына, могущественную ведьму, капитана пиратского корабля и хитроумного торговца, а также найдёт свою истинную любовь, ключ к пониманию своей сущности и судьбы, о которой он мог только мечтать.
пс.фильм лучше смотреть с друзями,чтобы по дороге домой обсуждать этот… Читать дальше…