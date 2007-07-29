Звездная пыль, 2007

Маленькая английская деревенька отделена древней стеной от сверхъестественной параллельной вселенной, где царят магия и волшебство. Молодой Тристан Торн опрометчиво обещает самой красивой девушке деревни, что принесёт ей слетевшую с неба звезду, упавшую по ту сторону стены.

На своём пути по следам древних легенд Тристан встретит всесильного короля и его заговорщика-сына, могущественную ведьму, капитана пиратского корабля и хитроумного торговца, а также найдёт свою истинную любовь, ключ к пониманию своей сущности и судьбы, о которой он мог только мечтать.