Полный облом, 2006

Что может быть хуже для Чарли, чем вылететь с треском с работы в первый рабочий день? Оказывается знакомство с бесшабашным молодым человеком, который предлагает ему быстро заработать легкие деньги. Всего-то и надо припугнуть нечистого на руку священника, который был замечен среди посетителей порносайта.

Долго думать не приходиться, дома жена и трехлетняя дочь. Тем более афера поможет семье наконец-то выбраться из нищеты. Чарли упускает из вида, что он не похож на криминального авторитета, и с ним может всякое случиться в безумной кошмарной ночи в городе, где каждый виток судьбы все более непредсказуем.