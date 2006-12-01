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Big Nothing

Полный облом, 2006

2006 / Великобритания
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Что может быть хуже для Чарли, чем вылететь с треском с работы в первый рабочий день? Оказывается знакомство с бесшабашным молодым человеком, который предлагает ему быстро заработать легкие деньги. Всего-то и надо припугнуть нечистого на руку священника, который был замечен среди посетителей порносайта.

Долго думать не приходиться, дома жена и трехлетняя дочь. Тем более афера поможет семье наконец-то выбраться из нищеты. Чарли упускает из вида, что он не похож на криминального авторитета, и с ним может всякое случиться в безумной кошмарной ночи в городе, где каждый виток судьбы все более непредсказуем.

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 15 марта 2007
Премьера в мире 1 декабря 2006
Прокатчик Люксор
Режиссер
Жан-Баптист Андреа
В ролях
Саймон Пегг
Саймон Пегг
Дэвид Швиммер
Дэвид Швиммер
Элис Ив
Элис Ив
Джон Полито
Мими Роджерс
Мими Роджерс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Полный облом 2 постера
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