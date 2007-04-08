Три девушки, 2007

Во время Второй мировой войны из краковского музея была украдена картина художника Занзарена – живописец изобразил на полотне трех обнаженных девушек. Следы преступления уходят в Северную Африку… В наши дни трое школьных друзей снова встречаются спустя много лет. Встреча оказывается крайне неожиданной, ведь двое из них стали бандитами, а третий – полицейским. Судьбы приятелей оказываются связаны с той самой картиной, а также тремя девушками, только не нарисованными, а настоящими...