Три девушки, 2007

Во время Второй мировой войны из краковского музея была украдена картина художника Занзарена – живописец изобразил на полотне трех обнаженных девушек. Следы преступления уходят в Северную Африку… В наши дни трое школьных друзей снова встречаются спустя много лет. Встреча оказывается крайне неожиданной, ведь двое из них стали бандитами, а третий – полицейским. Судьбы приятелей оказываются связаны с той самой картиной, а также тремя девушками, только не нарисованными, а настоящими...
В Национальном музее открывается выставка. На ней собираются представить очень ценное полотно всемирно известного художника под названием «Три девушки». В центре событий оказываются три бывших одноклассника. Их жизни сложились совершенно по-разному: Джамбо стал вором, Маф - лидером криминальной группировки, ну а Гена - милиционером. Джамбо и Маф собираются украсть картину. Во время подготовки криминальной операции преступники втягивают в дело трех прекрасных девушек. Юные особы опасаются последствий и связей с преступным миром, поэтому решают обратиться за помощью к милиционеру Гене...