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Три девушки Три девушки
Киноафиша Фильмы Три девушки

Три девушки, 2007

2007 / Азербайджан / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Во время Второй мировой войны из краковского музея была украдена картина художника Занзарена – живописец изобразил на полотне трех обнаженных девушек. Следы преступления уходят в Северную Африку… В наши дни трое школьных друзей снова встречаются спустя много лет. Встреча оказывается крайне неожиданной, ведь двое из них стали бандитами, а третий – полицейским. Судьбы приятелей оказываются связаны с той самой картиной, а также тремя девушками, только не нарисованными, а настоящими...

  • Режиссером, автором сценария, а также исполнителем одной из ролей стал Мурад Ибрагимбеков. Зрителям он известен благодаря проектам «Вальс золотых тельцов» (1992), «Московская история» (2006), «И не было лучше брата» (2010).
  • Одну из главных ролей в картине исполнила Равшана Куркова. В одном из интервью Мурад Ибрагимбеков признался, что знает Равшану с детства: мать актрисы – его хорошая приятельница. 
  • Михаил Полицеймако (Маф) также снимался в комедии Мурада Ибрагимбекова «Истинные происшествия» (2000) и сериале «Замыслил я побег…» (2004). 
  • Фильм стал лауреатом IV фестиваля «Новое кино XXI век», который проходил в Нижнем Новгороде. Также «Три девушки» премии «Ника» в номинации «Лучший фильм стран СНГ и Балтии».

В Национальном музее открывается выставка. На ней собираются представить очень ценное полотно всемирно известного художника под названием «Три девушки». В центре событий оказываются три бывших одноклассника. Их жизни сложились совершенно по-разному: Джамбо стал вором, Маф - лидером криминальной группировки, ну а Гена - милиционером. Джамбо и Маф собираются украсть картину. Во время подготовки криминальной операции преступники втягивают в дело трех прекрасных девушек. Юные особы опасаются последствий и связей с преступным миром, поэтому решают обратиться за помощью к милиционеру Гене...

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в России 26 июня 2007
Премьера в мире 8 апреля 2007
Возраст 16+
Режиссер
Мурад Ибрагимбеков
В ролях
Йоахим Пауль Ассбек
Александра Финдер
Сергей Фролов
Сергей Фролов
Мурад Ибрагимбеков
Равшана Куркова
Равшана Куркова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Три девушки 1 постер
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Три девушки
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