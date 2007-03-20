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SuperПерцы, 2007

2007 / США
7.0 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сет и Эван - лучшие друзья, два “ботаника”, у которых на носу школьный выпускной, а они так и не смогли стать настоящими мужчинами и потерять девственность. Девчонки, в которых герои давно и безответно влюблены, устраивают вечеринку. За обещание принести алкоголь герои получают приглашение на тусовку. Продажа “крепкого” несовершеннолетним запрещена, но ради своей цели парни готовы пойти даже на нарушение закона.

  • Сценаристы Сет Роген и Эван Голдберг начали писать этот сценарий, когда им было по тринадцать лет, потому что просто хотели понять, смогут ли они написать фильм. 
  • Мать Майкла Серы прочитала сценарий раньше, чем сын, и именно она убедила его попробовать себя в этой роли.
  • Рисунки пениса, показанные в фильме, сделаны Дэвидом Голдбергом, братом режиссера Эвана Голдберга.
  • Дебютная роль Эммы Стоун. 
  • Нецензурное слово на букву “F” произносится в фильме 176 раз. Сам фильм длится 113 минут, то есть в среднем слово звучит примерно 1,6 раз в минуту. 84 раза его произносит герой Джоны Хилла. 
  • Комментарий Сета о том, что Фогель выглядит “как будущий педофил” был импровизацией актера.
  • Рэпер Эминем сказал, что это его самый любимый фильм. Он даже упомянул о нем в двух своих песнях, “Brainless” и “Ballin 'Uncontrollably”.

Сквозь огонь и водКу трое приятелей спешат на вечеринку года в честь прощания с девственностью. Как взять на абордаж красотку-одноклассницу, подорвать полицейскую машину и остаться в живых? Самые интеллектуальные советы от самых безбашенных школьников.

7.0 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в России 20 сентября 2007
Премьера онлайн 10 декабря 2016
Премьера в мире 20 марта 2007
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Грег Моттола
Грег Моттола
В ролях
Джона Хилл
Джона Хилл
Майкл Сера
Майкл Сера
Кристофер Минц-Плассе
Кристофер Минц-Плассе
Билл Хейдер
Билл Хейдер
Сет Роген
Сет Роген
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
mEGAMEN 2 апреля 2015, 12:51
Ну ничё так...)
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28 голосов
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саундтрек фильма SuperПерцы
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