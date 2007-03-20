SuperПерцы, 2007

Сет и Эван - лучшие друзья, два “ботаника”, у которых на носу школьный выпускной, а они так и не смогли стать настоящими мужчинами и потерять девственность. Девчонки, в которых герои давно и безответно влюблены, устраивают вечеринку. За обещание принести алкоголь герои получают приглашение на тусовку. Продажа “крепкого” несовершеннолетним запрещена, но ради своей цели парни готовы пойти даже на нарушение закона.