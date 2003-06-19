Зимние дни, 2003

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о выходе в прокат О фильме Уникальный анимационный фильм по сюжету знаменитой серии хайку Мацуо Басё "Зимние дни". Это 35 анимационных хайку, созданных 35 знаменитыми аниматорами со всего мира. Развернуть 6.8 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6 Продолжительность 1 час 45 минут Год выпуска 2003 Премьера в России 30 ноября 2007 Премьера в мире 19 июня 2003 Режиссер Кихатиро Кавамото Все актеры и съемочная группа 1 постер

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