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Зимние дни Зимние дни
Киноафиша Фильмы Зимние дни
Fuyu no hi / Winter Days

Зимние дни, 2003

2003 / Япония
6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме
Уникальный анимационный фильм по сюжету знаменитой серии хайку Мацуо Басё "Зимние дни". Это 35 анимационных хайку, созданных 35 знаменитыми аниматорами со всего мира.
6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 30 ноября 2007
Премьера в мире 19 июня 2003
Режиссер
Кихатиро Кавамото
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Зимние дни 1 постер
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