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Зимние дни
Fuyu no hi / Winter Days
Зимние дни, 2003
2003 / Япония
6.8
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Жанр:
анимация
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О фильме
Уникальный анимационный фильм по сюжету знаменитой серии хайку Мацуо Басё "Зимние дни". Это 35 анимационных хайку, созданных 35 знаменитыми аниматорами со всего мира.
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6.8
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
2003
Премьера в России
30 ноября 2007
Премьера в мире
19 июня 2003
Режиссер
Кихатиро Кавамото
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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11
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