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Постер фильма Внук Гагарина
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Киноафиша Фильмы Внук Гагарина

Внук Гагарина

Vnuk Gagarina 18+
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О фильме

Художника Федора Внукова вряд ли можно назвать счастливым человеком. Личная жизнь 35-летнего мужчины до сих пор не налажена, больное сердце и хромая нога доставляют массу хлопот, в довершение всего умирает мать героя. Но перед тем как отойти в мир иной, пожилая женщина раскрывает сыну семейный секрет. Оказывается, в детском доме растет сводный брат Федора. Мальчик, которого Внуков решает забрать к себе, оказывается темнокожим, а еще - совершенно неприспособленным к жизни в социуме. Чтобы понять и принять друг друга, героям предстоит проделать большой и трудный путь…

  • Премьера картины состоялась в День космонавтики - 12 апреля 2007 года. 
  • В 2007 году наследники Юрия Гагарина подали в суд на дистрибьютора фильма - компанию “Централ Партнершип”. Согласно решению суда, из картины были убраны все упоминания о Юрии Гагарине, а название было изменено на “Внук космонавта”.
  • Фильм стал второй совместной режиссерской работой Андрея Панина и Тамары Владимирцевой. В 2005 году состоялась премьера их дебютного проекта “Полный вперед!”.
  • Кинокритики сравнили картину Панина и Владимирцевой с известным советским фильмом “Цирк”, где одним из центральных персонажей также становится темнокожий ребенок.

Федор, неожиданно узнающий о родном брате, много лет живущем в детском доме, никак не ожидал увидеть Гену — темнокожего ребенка, с полным букетом дурных привычек и уличных представлений о жизни. Федору и Гене предстоит пройти нелегкий путь, прежде чем они научатся понимать друг друга. Забрав Гену из детдома, Федор обрекает себя на борьбу не только со всем окружающим миром, не готовым принять нестандартного ребенка, но и с людьми, которых до появления Гены он считал самыми близкими на свете.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 11 апреля 2007
Дата выхода
11 апреля 2007 Россия Централ Партнершип
12 апреля 2007 Беларусь
12 апреля 2007 Казахстан
2 июня 2007 США
12 апреля 2007 Украина
24 мая 2007 Эстония
Сборы в мире $7 066
Производство Ввысь
Другие названия
Vnuk Gagarina, Gagarin unokája, Gagarin's Grandson, Gagarina mazdēls, Gagarini lapselaps, Wnuk Gagarina, Внук Гагарина
Режиссер
Андрей Панин
Андрей Панин
В ролях
Геннадий Назаров
Данэ Лукомбо
Андрей Панин
Андрей Панин
Наталья Рогожкина
Наталья Рогожкина
Сергей Угрюмов
Сергей Угрюмов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Владислав 2 апреля 2015, 12:51
Был на премьере вчера, фильм очень понравился. Поначалу вроде как комедия, а под конец на душе тяжело. А, ведь это жизнь наша...
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