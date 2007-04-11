Художника Федора Внукова вряд ли можно назвать счастливым человеком. Личная жизнь 35-летнего мужчины до сих пор не налажена, больное сердце и хромая нога доставляют массу хлопот, в довершение всего умирает мать героя. Но перед тем как отойти в мир иной, пожилая женщина раскрывает сыну семейный секрет. Оказывается, в детском доме растет сводный брат Федора. Мальчик, которого Внуков решает забрать к себе, оказывается темнокожим, а еще - совершенно неприспособленным к жизни в социуме. Чтобы понять и принять друг друга, героям предстоит проделать большой и трудный путь…
Федор, неожиданно узнающий о родном брате, много лет живущем в детском доме, никак не ожидал увидеть Гену — темнокожего ребенка, с полным букетом дурных привычек и уличных представлений о жизни. Федору и Гене предстоит пройти нелегкий путь, прежде чем они научатся понимать друг друга. Забрав Гену из детдома, Федор обрекает себя на борьбу не только со всем окружающим миром, не готовым принять нестандартного ребенка, но и с людьми, которых до появления Гены он считал самыми близкими на свете.
|11 апреля 2007
|Россия
|Централ Партнершип
|12 апреля 2007
|Беларусь
|12 апреля 2007
|Казахстан
|2 июня 2007
|США
|12 апреля 2007
|Украина
|24 мая 2007
|Эстония