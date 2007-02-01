Однажды сумасшедшая мать утопила трех своих маленьких дочерей. Спустя несколько лет, мать-убийца, помещенная в психбольницу, была жестоко убита при помощи трех видов холодного оружия. Свидетели утверждали, что это сделали три девочки. Призраки мертвых дочерей отомстили матери, но жажда мщения не была утолена. Их злоба не рассеялась. В действие была приведена смертельная цепная реакция: в течение трех дней мертвые дочери следили за тем, кто видел последним их жертву. Как только человек совершал какой-нибудь дурной поступок, призраки расправлялись с ним. В них – огромная сила. И эта сила растет. Они не могут найти покоя. Возможно, они – не просто призраки. Они...