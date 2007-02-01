Мертвые дочери, 2006
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О фильме
Москва, наши дни. В городе происходит череда жестоких убийств. Случайным образом участницей событий становится сотрудница туристического агентства по имени Вера: ее знакомый Максим погибает при похожих загадочных обстоятельствах. Веру, видевшую Макса последней, вскоре также находят мертвой. Накануне девушка встречалась со своими друзьями, которые теперь сами оказываются героями “городской легенды” о трех мертвых дочерях, некогда утопленных своей собственной матерью и несущих ужас тем, кто творит зло.
- Натурные съемки прошли в Москве и ближайшем Подмосковье, включая жилые районы Солнцево и Новопеределкино, Лефортовский парк, свалку завода “Вторчермет”, частную бойню в деревне Вороново, Третье транспортное кольцо, а также столичные рестораны “Сбарро” и “Ист-Буфет”.
- Роль одной из дочерей-призраков исполнила Arashi, солистка группы Unreal.
- В сцене с баскетболом группа косплееров поет песню “Koi wa A La Mode” из аниме “Tokyo Mew Mew”.
- В первоначальном сценарии было четыре варианта финала, ни один из которых не был в итоге использован.
- После просмотра чернового варианта фильма представители американской независимой кинокомпании Gold Circle Films приобрели права на его римейк.
Однажды сумасшедшая мать утопила трех своих маленьких дочерей. Спустя несколько лет, мать-убийца, помещенная в психбольницу, была жестоко убита при помощи трех видов холодного оружия. Свидетели утверждали, что это сделали три девочки. Призраки мертвых дочерей отомстили матери, но жажда мщения не была утолена. Их злоба не рассеялась. В действие была приведена смертельная цепная реакция: в течение трех дней мертвые дочери следили за тем, кто видел последним их жертву. Как только человек совершал какой-нибудь дурной поступок, призраки расправлялись с ним. В них – огромная сила. И эта сила растет. Они не могут найти покоя. Возможно, они – не просто призраки. Они...
В ролях
Детали фильма
|1 февраля 2007
|Россия
|Централ Партнершип
|18+
|1 февраля 2007
|Беларусь
|1 февраля 2007
|Казахстан
|1 февраля 2007
|Украина
Они чуют, на чем можно денег заработать.
Ржунимагу Амермкосы купят ЛЮБОЕ… Читать дальше…