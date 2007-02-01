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Постер фильма Мертвые дочери
4.5
Киноафиша Фильмы Мертвые дочери
4.5

Мертвые дочери

, 2006
Dead Daughters
Россия / ужасы, мистика, триллер / 18+
Постер фильма Мертвые дочери
4.5

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Москва, наши дни. В городе происходит череда жестоких убийств. Случайным образом участницей событий становится сотрудница туристического агентства по имени Вера: ее знакомый Максим погибает при похожих загадочных обстоятельствах. Веру, видевшую Макса последней, вскоре также находят мертвой. Накануне девушка встречалась со своими друзьями, которые теперь сами оказываются героями “городской легенды” о трех мертвых дочерях, некогда утопленных своей собственной матерью и несущих ужас тем, кто творит зло.

  • Натурные съемки прошли в Москве и ближайшем Подмосковье, включая жилые районы Солнцево и Новопеределкино, Лефортовский парк, свалку завода “Вторчермет”, частную бойню в деревне Вороново, Третье транспортное кольцо, а также столичные рестораны “Сбарро” и “Ист-Буфет”.
  • Роль одной из дочерей-призраков исполнила Arashi, солистка группы Unreal.
  • В сцене с баскетболом группа косплееров поет песню “Koi wa A La Mode” из аниме “Tokyo Mew Mew”.
  • В первоначальном сценарии было четыре варианта финала, ни один из которых не был в итоге использован.
  • После просмотра чернового варианта фильма представители американской независимой кинокомпании Gold Circle Films приобрели права на его римейк.

Однажды сумасшедшая мать утопила трех своих маленьких дочерей. Спустя несколько лет, мать-убийца, помещенная в психбольницу, была жестоко убита при помощи трех видов холодного оружия. Свидетели утверждали, что это сделали три девочки. Призраки мертвых дочерей отомстили матери, но жажда мщения не была утолена. Их злоба не рассеялась. В действие была приведена смертельная цепная реакция: в течение трех дней мертвые дочери следили за тем, кто видел последним их жертву. Как только человек совершал какой-нибудь дурной поступок, призраки расправлялись с ним. В них – огромная сила. И эта сила растет. Они не могут найти покоя. Возможно, они – не просто призраки. Они...

 

 

В ролях

Екатерина Щеглова
Anna
Артем Семакин
Артем Семакин
Yegor
Никита Емшанов
Nikita
Михаил Ефимов
Stepan
Равшана Куркова
Равшана Куркова
Rita
Даша Чаруша
Даша Чаруша
Vera
Иван Волков
Иван Волков
Maks
Елена Морозова
Елена Морозова
Sister
Михаил Дементьев
Anton
Алиса Гребенщикова
Алиса Гребенщикова
Ирина Бразговка
Ирина Бразговка
Usherette
Режиссер Павел Руминов
Сценарист Павел Руминов
Композитор Trey Gunn, Иванов, Александр Владиславович, Павел Руминов, Aleksei Taruts
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 1 февраля 2007
Дата выхода
1 февраля 2007 Россия Централ Партнершип 18+
1 февраля 2007 Беларусь
1 февраля 2007 Казахстан
1 февраля 2007 Украина

Где посмотреть фильм

Wink
Бюджет $1 200 000
Сборы в мире $1 577 440
Производство Централ Партнершип, Практика Пикчерз
Другие названия
Myortvye docheri, Anna i docheri, Dead Daughters, Martwe córki, Mirušās meitas, Oi nekres kores, Surnud tütred, Мёртвые дочери, Mertvye dochery

Рейтинг фильма

4.5
Оцените 13 голосов
3.9 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 31 марта 2021

Наша рецензия

Тем, кого волнует исключительно сюжетная канва, может показаться, что «Мертвые дочери» – просто мистический триллер, не более того. Однако это не так. Новый фильм Павла Руминова – ясная и отчетливая социальная сатира, прямо продолжающая линию его, простите за каламбур, DeadLine (известного также как «Ключевое действие»), снятого в 2004 году. История того общественного среза, который дан в «Мертвых дочерях», – пародийное анатомирование интернет-зависимым режиссером интернет-зависимого поколения,…

Отзывы о фильме

BOSS24 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Len, 26/12/2006 - 13:00:17):Американцы г**но не покупают.
Они чуют, на чем можно денег заработать.
Ржунимагу Амермкосы купят ЛЮБОЕ… Читать дальше…
Dennis 2 апреля 2015, 12:51
Фильм говно полное! Разочарован!Мне жаль, что в моей стране снимают такие фильмы! Те, кто решает идти или не идти, незадумываясь, выбирайте второе!
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Мертвые дочери - смотреть в онлайн-кинотеатре

Мертвые дочери

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