Шрэк-третий, 2007

Внезапно заболевший и вскоре скончавшийся король Гарольд перед смертью объявляет Шрэку, что именно они с Фионой должны стать новыми правителями Тридевятого королевства. Занимавший пост регента и наворотивший дел во время болезни Гарольда, Шрэк отказывается от короны, находясь в полной уверенности, что из него не выйдет хорошего короля.

Вместе с Ослом и Котом в сапогах герой отправляется в Вустерширскую академию, чтобы найти Артура, племянника Гарольда, который смог бы занять трон вместо Шрэка. Но по прибытии троица обнаруживает, что Артур – закомплексованный неудачник, в котором от короля еще меньше, чем в самом огре.

Тем временем принц Чарминг клянется клянется захватить королевство и отомстить за убийство своей матери, Феи Крестной. Для этого он приходит в таверну «Ядовитое яблоко» и убеждает сказочных злодеев собраться вместе сразиться за свое собственное «долго и счастливо».

Пока трое друзей безуспешно пытаются внушить Артуру королевское достоинство и подготовить его к выполнению обязанностей правителя, Чарминг и другие злодеи нападают на замок, но Серый Волк, Пиноккио и другие союзники Шрэка задерживают их достаточно долго для того, чтобы обитатели замка, включая Фиону и ее мать, королеву Лилиан, смогли сбежать. Тем не менее, Чарминг узнает, куда отправился Шрэк, и посылает за ним в погоню капитана Крюка и его пиратов.

Сумеет ли Шрэк за оставшееся время сделать из Артура настоящего короля? А может, глубоко под оболочкой труса и сопляка в нем уже дремлет великий правитель?