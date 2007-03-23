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Пекло Пекло
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Sunshine

Пекло, 2007

2007 / Великобритания
7.6 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие разворачивается в 2057 году. Земля скована льдом, а человечество находится под угрозой исчезновения из-за медленного угасания Солнца. Чтобы повторно зажечь умирающую звезду, космическое судно «Икар II» должно доставить к ней ядерный заряд. Подойдя к Меркурию, астронавты неожиданно получают слабые позывные сигналы от корабля «Икар I», который пропал семь лет назад, выполняя аналогичную миссию.

  • Актриса Мишель Йео произвела такое впечатление на Дэнни Бойла в ходе своих проб, что ей разрешили выбрать для себя любого персонажа.
  • Актеры, которым предстояло играть экипаж «Икара II», некоторое время жили вместе, чтобы на экране выглядеть сплоченной командой.
  • Научным консультантом картины стал физик Брайан Кокс. Изначально в сценарии было указано, что атомная бомба состояла из сжатой темной материи и имела массу Луны. Однако Кокс указал на проблему с использованием бомбы с такой массой, поэтому в итоге в финальном варианте она имела массу Манхэттена.
  • Жена Брайана Кокса Гиа Милинович написала предыстории для каждого из персонажей.
  • Режиссер Дэнни Бойл и сценарист Алекс Гарленд вместе работали над сценарием картины больше года.
  • При подготовке к своей роли Киллиан Мерфи посетил центр ЦЕРН в Швейцарии. Кроме того, он много общался с Брайаном Коксом и наблюдал за его поведением и привычками.

Группа космических спасателей следует на поиски пропавшей без вести команды астронавтов, отправившихся на Солнце, чтобы вновь "зажечь" умирающую звезду.

7.6 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 12 апреля 2007
Премьера онлайн 26 ноября 2021
Премьера в мире 23 марта 2007
Возраст 16+
Режиссер
Дэнни Бойл
Дэнни Бойл
В ролях
Крис Эванс
Крис Эванс
Киллиан Мерфи
Киллиан Мерфи
Роуз Бирн
Роуз Бирн
Мишель Йео
Мишель Йео
Клифф Кертис
Клифф Кертис
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пекло 2 постера
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Пекло смотреть онлайн

Пекло
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Наша рецензия
Новый фильм бывшего кинореформатора и бывшего кинопровокатора Дэнни Бойла называется не то чтобы «Пекло» (не слишком оригинальное заглавие для российского проката, да тут еще смотря где ударение поставишь…), а гораздо более светло и радостно – Sunshine, что означает «Солнечное сияние». И этой своей светлой радостностью картина почему-то напоминает бородатый анекдот о советских космонавтах, которые – наперекор американцам, высадившимся на Луне, – должны, по решению Политбюро, высадиться на…
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Vanger 2 апреля 2015, 12:51
Если вспомнить, то в ролике ко второй части Властелина Колец тоже играла эта тема Клинта Массела, только чуть подредактированная. Так что хватит о… Читать дальше…
Иван 2 апреля 2015, 12:51
Фильм, несомненно, достойный. Есть что-то от раннего Кларка (с его приукрасами и упрощением сюжетных линий). По моему мнению, если опустить… Читать дальше…
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