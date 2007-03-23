Пекло, 2007

Действие разворачивается в 2057 году. Земля скована льдом, а человечество находится под угрозой исчезновения из-за медленного угасания Солнца. Чтобы повторно зажечь умирающую звезду, космическое судно «Икар II» должно доставить к ней ядерный заряд. Подойдя к Меркурию, астронавты неожиданно получают слабые позывные сигналы от корабля «Икар I», который пропал семь лет назад, выполняя аналогичную миссию.
Группа космических спасателей следует на поиски пропавшей без вести команды астронавтов, отправившихся на Солнце, чтобы вновь "зажечь" умирающую звезду.