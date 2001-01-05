На рубеже веков в древней колыбели религии — Иерусалиме два абсолютно разных человека объединяют свои усилия в поисках истины и веры. Посланник Ватикана — святой отец Мэтт Гутьеррес и Шарон Голдбан — женщина-археолог из Израиля — исследуют невероятную находку. За маленьким неприметным магазинчиком на старой иерусалимской улочке Шарон обнаруживает древнюю гробницу с останками человека, подвергнутого распятию. Все признаки наводят ее на шокирующее открытие: древний скелет принадлежит Иисусу, сыну Иосифа. В столкновении с политиками, духовенством, религиозными фанатиками и экстремистами идет тяжелая борьба за поиск абсолютной истины.
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