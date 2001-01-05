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Постер фильма Тело
Постер фильма Тело
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5.7 Рейтинг IMDb: 5.3
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2 постера
Киноафиша Фильмы Тело

Тело

The Body 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

На рубеже веков в древней колыбели религии — Иерусалиме два абсолютно разных человека объединяют свои усилия в поисках истины и веры. Посланник Ватикана — святой отец Мэтт Гутьеррес и Шарон Голдбан — женщина-археолог из Израиля — исследуют невероятную находку. За маленьким неприметным магазинчиком на старой иерусалимской улочке Шарон обнаруживает древнюю гробницу с останками человека, подвергнутого распятию. Все признаки наводят ее на шокирующее открытие: древний скелет принадлежит Иисусу, сыну Иосифа. В столкновении с политиками, духовенством, религиозными фанатиками и экстремистами идет тяжелая борьба за поиск абсолютной истины.

Страна США / Израиль / Германия
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2001
Премьера онлайн 8 февраля 2002
Премьера в мире 5 января 2001
Дата выхода
12 февраля 2007 Россия 12+
13 апреля 2001 Австралия
13 декабря 2001 Германия 12
4 мая 2001 Греция
5 января 2001 Казахстан
13 декабря 2001 Португалия
20 декабря 2001 США
5 января 2001 Украина
15 июня 2001 Франция
MPAA PG-13
Бюджет $30 000 000
Сборы в мире $280 777
Производство MDP Worldwide, Helkon Media, Green Moon Productions
Другие названия
The Body, El cuerpo, O Corpo, A test, Das geheimnisvolle Grab, Le corps, Le Tombeau, Potraga, Pytanie do Boga, Stíny mrtvých, The Body - Das geheimnisvolle Grab, The Body (El cuerpo), Tiene mŕtvych, To soma, Το σώμα, Тело, Тялото, 抹殺者, 聖經密碼戰
Режиссер
Йонас МакКорд
В ролях
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Оливия Уильямс
Оливия Уильямс
Дерек Джекоби
Дерек Джекоби
Джейсон Флеминг
Джейсон Флеминг
Лиллиэн Люкс
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.7
Оцените 12 голосов
5.3 IMDb
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