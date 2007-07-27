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Постер фильма Штормовое предупреждение
Постер фильма Штормовое предупреждение
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 5.8
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2 постера
Киноафиша Фильмы Штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение

Storm Warning 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Роб и Пиа, семейная пара, отправляются на лодочную прогулку и попадают в страшную бурю. Их лодка разбита, они выброшены в совершенно безлюдном и жутком месте, окруженном непроходимым лесом... В попытке спрятаться от бушующего дождя и ветра молодые люди находят, как им кажется, заброшенную ферму, в которой обнаруживают большое количество марихуаны. Теперь они понимают, что если вдруг объявится хозяин, им ничего хорошего не светит, но они и не предполагали, что за ужас их ждет...

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 27 июля 2007
Дата выхода
6 декабря 2007 Россия Top Film Distribution
6 декабря 2007 Беларусь
6 декабря 2007 Казахстан
17 января 2008 Украина
MPAA R
Сборы в мире $260 346
Производство Australian Film Finance Corporation (AFFC), Film Victoria, Resolution Independent
Другие названия
Storm Warning, Insane, Aviso de Tempestade, Aviso de tormenta, Ölüm Fırtınası, Perdidos na Tempestade, Przed burzą, Storm Warnin, Storm Warning - Überleben kann tödlich sein, Storn warning, Thyella, Tormihoiatus, Θύελλα, Штормовое предупреждение, 스톰 워닝
Режиссер
Джэми Блэнкс
В ролях
Надя Фарес
Надя Фарес
Мэттью Уилкинсон
Джонатан Олдэм
Роберт Тейлор
Джон Брумптон
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
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