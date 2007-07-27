Роб и Пиа, семейная пара, отправляются на лодочную прогулку и попадают в страшную бурю. Их лодка разбита, они выброшены в совершенно безлюдном и жутком месте, окруженном непроходимым лесом... В попытке спрятаться от бушующего дождя и ветра молодые люди находят, как им кажется, заброшенную ферму, в которой обнаруживают большое количество марихуаны. Теперь они понимают, что если вдруг объявится хозяин, им ничего хорошего не светит, но они и не предполагали, что за ужас их ждет...