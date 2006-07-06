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Плохой хороший полицейский
Киноафиша Фильмы Плохой хороший полицейский
Bon Cop, Bad Cop

Плохой хороший полицейский, 2006

2006 / Канада
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме
Казалось бы, ну что может быть общего между двумя такими разными полицейскими, как Мартином Вардом - ярым поборником закона и Дэвидом Бучардом, весьма мастерски умеющим те же законы обходить? Но судьбе было угодно сделать их напарниками в расследовании серии жестоких убийств. Начав следствие, они столкнулись с весьма необычной проблемой! Оказалось, что напарники далеко не всегда могут понять друг друга, потому что говорят на абсолютно разных языках! Мартину и Дэвиду придется изрядно поднапрячься, чтобы найти хоть какие-то точки соприкосновения. Но, как говорится, общее дело сближает...
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 29 ноября 2007
Премьера в мире 6 июля 2006
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Lizard
Бюджет 8 000 000 CAD
Режиссер
Эрик Кануэль
В ролях
Патрик Уард
Колм Фиор
Колм Фиор
Люси Лорье
Сарен Бойлан
Луи-Жозе Уде
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Плохой хороший полицейский 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Wollo 2 апреля 2015, 12:51
А мне фильм понравился.

Можно разок и посмтотреть, что все смотреть фильмы с чисто американскими шутками
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10 голосов
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