Плохой хороший полицейский, 2006

Казалось бы, ну что может быть общего между двумя такими разными полицейскими, как Мартином Вардом - ярым поборником закона и Дэвидом Бучардом, весьма мастерски умеющим те же законы обходить? Но судьбе было угодно сделать их напарниками в расследовании серии жестоких убийств. Начав следствие, они столкнулись с весьма необычной проблемой! Оказалось, что напарники далеко не всегда могут понять друг друга, потому что говорят на абсолютно разных языках! Мартину и Дэвиду придется изрядно поднапрячься, чтобы найти хоть какие-то точки соприкосновения. Но, как говорится, общее дело сближает...

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