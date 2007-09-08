Порок на экспорт, 2007

Накануне Рождества в Лондоне при родах умирает молодая русская женщина. На руках акушерки Анны остается младенец и дневник, который она нашла в вещах девушки. Анна ужасается истории ее жизни и начинает собственное расследование, которое ведет прямо в логово русской мафии. Так она знакомится с Николаем, который помогает ей разобраться в этой запутанной истории. Анна и не догадывается, что ее новый знакомый — киллер, который принадлежит одной из русских группировок Лондона, а факты, описанные в дневнике, компрометируют его босса...
Фильм, в российском прокате обозначенный как «Порок на экспорт» (а в расписании сеансов одного из кинотеатров – в закономерное довершение абсурда – как «Пророк на экспорт»), на самом деле называется Eastern Promises – «Восточные обещания». Авторов картины интересует вовсе не экспортирование порока из мафиозных глубин далекой России, тем более что в Лондоне, где происходит действие Eastern Promises, хватает и собственных пороков, – нет,…
Звезды продают. Увидев на афише имена: Виго Мортинсен – красавчик Арагорн и искусный убийца в оставке в… Читать дальше…
Кроненберг, не Кроненберг а деньги на… Читать дальше…