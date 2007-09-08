Порок на экспорт, 2007

Накануне Рождества в Лондоне при родах умирает молодая русская женщина. На руках акушерки Анны остается младенец и дневник, который она нашла в вещах девушки. Анна ужасается истории ее жизни и начинает собственное расследование, которое ведет прямо в логово русской мафии. Так она знакомится с Николаем, который помогает ей разобраться в этой запутанной истории. Анна и не догадывается, что ее новый знакомый — киллер, который принадлежит одной из русских группировок Лондона, а факты, описанные в дневнике, компрометируют его босса...

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