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Eastern Promises

Порок на экспорт, 2007

2007 / Великобритания / Канада / США
7.8 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме
Накануне Рождества в Лондоне при родах умирает молодая русская женщина. На руках акушерки Анны остается младенец и дневник, который она нашла в вещах девушки. Анна ужасается истории ее жизни и начинает собственное расследование, которое ведет прямо в логово русской мафии. Так она знакомится с Николаем, который помогает ей разобраться в этой запутанной истории. Анна и не догадывается, что ее новый знакомый — киллер, который принадлежит одной из русских группировок Лондона, а факты, описанные в дневнике, компрометируют его босса...
7.8 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 4 октября 2007
Премьера в мире 8 сентября 2007
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Дэвид Кроненберг
Дэвид Кроненберг
В ролях
Вигго Мортенсен
Вигго Мортенсен
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс
Венсан Кассель
Венсан Кассель
Армин Мюллер-Шталь
Армин Мюллер-Шталь
Шинед Кьюсак
Шинед Кьюсак
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Порок на экспорт 2 постера
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Наша рецензия
Фильм, в российском прокате обозначенный как «Порок на экспорт» (а в расписании сеансов одного из кинотеатров – в закономерное довершение абсурда – как «Пророк на экспорт»), на самом деле называется Eastern Promises – «Восточные обещания». Авторов картины интересует вовсе не экспортирование порока из мафиозных глубин далекой России, тем более что в Лондоне, где происходит действие Eastern Promises, хватает и собственных пороков, – нет,…
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Игнат Онего 2 апреля 2015, 12:51
Позарился на имена или Vori v zakone

Звезды продают. Увидев на афише имена: Виго Мортинсен – красавчик Арагорн и искусный убийца в оставке в… Читать дальше…
Ignat Onego 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Paul, 06/10/2007 - 02:47:28):Надо же догадаться, назвать драму от Кроненберга продюсерским проектом

Кроненберг, не Кроненберг а деньги на… Читать дальше…
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саундтрек фильма Порок на экспорт
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9 декабря 2020 11:10
Джейсон Стэтхэм претендует на роль в криминальной драме о русской банде в Лондоне В основу фильма ляжет сценарии неснятого сиквела «Порока на экспорт».
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3 декабря 2020 12:58
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