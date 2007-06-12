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Битва в Сиэттле Битва в Сиэттле
Киноафиша Фильмы Битва в Сиэттле
Battle in Seattle

Битва в Сиэттле, 2007

2007 / США
6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Фильм рассказывает об одном из самых острых политических восстаний нашего времени. Действие разворачивается на фоне сессии Всемирной торговой организации, прошедшей в Сиэттле в 1999 году, когда 10 тысяч протестующих заполнили улицы города. Но мирная демонстрация протеста, направленная на остановку переговоров, быстро переросла в полнокровный мятеж, повлекший введение в городе чрезвычайного положения. Для подавления бунта были привлечены силы Департамента полиции Сиэттла и Национальной гвардии США.

6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 12 июня 2007
Премьера в мире 12 июня 2007
Возраст 18+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Стюарт Таунсенд
Стюарт Таунсенд
В ролях
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Рэй Лиотта
Рэй Лиотта
Мишель Родригес
Мишель Родригес
Ченнинг Татум
Ченнинг Татум
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Битва в Сиэттле 2 постера
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Битва в Сиэттле

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