Битва в Сиэттле, 2007

Фильм рассказывает об одном из самых острых политических восстаний нашего времени. Действие разворачивается на фоне сессии Всемирной торговой организации, прошедшей в Сиэттле в 1999 году, когда 10 тысяч протестующих заполнили улицы города. Но мирная демонстрация протеста, направленная на остановку переговоров, быстро переросла в полнокровный мятеж, повлекший введение в городе чрезвычайного положения. Для подавления бунта были привлечены силы Департамента полиции Сиэттла и Национальной гвардии США.