Сказания Земноморья, 2006

Однажды в королевство Земноморья прилетают драконы. Люди встревожены, ведь мир драконов и мир людей не должны соприкасаться. Могущественный архимаг Гавилан решает выяснить, что происходит. В своем путешествии он встречает Аррена, молодого принца, ставшего жертвой своего прошлого. Юношу мучает его темная сторона, которая в критические моменты дает ему силу, но также ненависть и жестокость. Эту силу он пытается использовать, чтобы защитить Теру, загадочную молодую женщину, которую он встретил на пути. Однако жестокостью Аррен хочет воспользоваться Коб, соперник Гавилана и один из самых могущественных темных магов в королевстве…
Земноморье в опасности, мир волшебства на грани исчезновения. Вселенское равновесие нарушено: драконы, обитающие в западном пределе сказочной страны, неожиданно появляются на востоке во владениях людей. Верховный маг Гед отправляется на поиски первопричины беды. В пути он встречает Аррена, принца Энлада, который после убийства отца бежит из родного края, преследуемый тенью.
Прибыв в столицу Земноморья Норт Таун, путники находят пристанище в доме Белой Дамы, бывшей жрицы-хранительницы темных Гробниц Атуана. Верховный Маг Гед открывает Аррену тайны жизни и смерти, правды и лжи. Призывая служить истине с полной самоотдачей, он словно передает эстафету дерзновенному юноше, которому предначертана особая миссия в этом мире.
Хотелось бы сабы конечно.. может в доме кино на сабах будет? хотя… Читать дальше…
и в каких кинотеатрах вообще это чудо будет идти.
ожидания и опасения: буду естесственно… Читать дальше…