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Сказания Земноморья Сказания Земноморья
Киноафиша Фильмы Сказания Земноморья
Tales of Earthsea / Gedo senki

Сказания Земноморья, 2006

2006 / Япония
7.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Однажды в королевство Земноморья прилетают драконы. Люди встревожены, ведь мир драконов и мир людей не должны соприкасаться. Могущественный архимаг Гавилан решает выяснить, что происходит. В своем путешествии он встречает Аррена, молодого принца, ставшего жертвой своего прошлого. Юношу мучает его темная сторона, которая в критические моменты дает ему силу, но также ненависть и жестокость. Эту силу он пытается использовать, чтобы защитить Теру, загадочную молодую женщину, которую он встретил на пути. Однако жестокостью Аррен хочет воспользоваться Коб, соперник Гавилана и один из самых могущественных темных магов в королевстве… 

  • Хаяо Миядзаки написал Урсуле Ле Гуин с предложением о том, чтобы адаптировать ее книгу в фильм. Ле Гуин в то время не был знаком с работами Миядзаки и решила, что она сродни диснеевской, поэтому отказалась. Но когда Ле Гуин увидела его фильм «Мой сосед Тоторо», ей так понравилось, что она сразу же дала согласие. 
  • Хаяо Миядзаки хотел сам снять фильм, но был занят созданием «Ходячего замка». Продюсер Тосио Судзуки выбрал Горо Миядзаки в качестве режиссера, так как он был впечатлен его талантом быстро и правильно принимать решения. Хаяо же был против.

Земноморье в опасности, мир волшебства на грани исчезновения. Вселенское равновесие нарушено: драконы, обитающие в западном пределе сказочной страны, неожиданно появляются на востоке во владениях людей. Верховный маг Гед отправляется на поиски первопричины беды. В пути он встречает Аррена, принца Энлада, который после убийства отца бежит из родного края, преследуемый тенью. 

Прибыв в столицу Земноморья Норт Таун, путники находят пристанище в доме Белой Дамы, бывшей жрицы-хранительницы темных Гробниц Атуана. Верховный Маг Гед открывает Аррену тайны жизни и смерти, правды и лжи. Призывая служить истине с полной самоотдачей, он словно передает эстафету дерзновенному юноше, которому предначертана особая миссия в этом мире.

7.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 19 апреля 2007
Премьера онлайн 1 февраля 2020
Премьера в мире 29 июля 2006
Возраст 12+
Прокатчик RUSCICO
Режиссер
Горо Миядзаки
Горо Миядзаки
В ролях
Дзюнъити Окада
Бунта Сугавара
Юко Танака
Тэруюки Кагава
Дзюн Фубуки
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Сказания Земноморья 4 постера
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Сказания Земноморья
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Toni 2 апреля 2015, 12:51
Тут написано, что будет рус дубляж одобренный ghibli http://www.zemnomorie.ru/

Хотелось бы сабы конечно.. может в доме кино на сабах будет? хотя… Читать дальше…
Maria-Ju 2 апреля 2015, 12:51
да, у меня тоже вопрос о том, где будет премьера.
и в каких кинотеатрах вообще это чудо будет идти.

ожидания и опасения: буду естесственно… Читать дальше…
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