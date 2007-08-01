Смертный приговор, 2007

Жизнь Ника была благополучной и размеренной. Мужчина работал менеджером в крупной компании, а свободное время проводил с любимой женой и двумя сыновьями - Бренданом и Лукасом. Все изменилось в одночасье, когда Ник и Брендан, возвращавшиеся с хоккейного матча, стали жертвами грабителей. Незнакомец жестоко убил мальчика прямо на глазах у его отца, все, что сумел сделать Ник - сорвать с преступника маску и запомнить его лицо. По горячим следам полиция задерживает Джо Дарли, лидера местной банды, но Ник просить стражей порядка закрыть дело. Приговор, который ждет убийцу в суде, кажется потерявшему своего ребенка отцу слишком мягким. Он решает самостоятельно отомстить Джо за смерть сына...