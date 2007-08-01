Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Смертный приговор Смертный приговор
Киноафиша Фильмы Смертный приговор
Death Sentence

Смертный приговор, 2007

2007 / США
7.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Жизнь Ника была благополучной и размеренной. Мужчина работал менеджером в крупной компании, а свободное время проводил с любимой женой и двумя сыновьями - Бренданом и Лукасом. Все изменилось в одночасье, когда Ник и Брендан, возвращавшиеся с хоккейного матча, стали жертвами грабителей. Незнакомец жестоко убил мальчика прямо на глазах у его отца, все, что сумел сделать Ник - сорвать с преступника маску и запомнить его лицо. По горячим следам полиция задерживает Джо Дарли, лидера местной банды, но Ник просить стражей порядка закрыть дело. Приговор, который ждет убийцу в суде, кажется потерявшему своего ребенка отцу слишком мягким. Он решает самостоятельно отомстить Джо за смерть сына...

  • Фильм снят по одноименному роману Брайана Гарфилда. 
  • Персонаж Айши Тайлер – детектив Джессика Уоллис – в первоначальном варианте сценария был 50-летним мужчиной. 
  • Специально для роли Билли Дарли актер Гаррет Хедлунд набрал почти 13 килограммов и побрился налысо. 
  • Келли Престон сыграла мать, скорбящую о смерти своего ребенка. По трагическому совпадению, спустя два года после выхода фильма, в 2009 году, реальный сын актрисы скончался.  
  • «Смертный приговор» - первый фильм режиссера Джеймса Ванна, сценарий к которому написан не им самим.

Ник — менеджер крупной компании, обходительный и вежливый человек с репутацией отличного семьянина. Его жизнь была прекрасна, до тех пор, пока однажды он не стал свидетелем того, что полностью и бесповоротно сделало его иным. Поселившаяся в нём с той ужасной ночи ярость приводит его к твердой уверенности, что для защиты своей семьи он не остановится ни перед чем...

7.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 1 августа 2007
Премьера в мире 1 августа 2007
Возраст 18+
Режиссер
Джеймс Ван
Джеймс Ван
В ролях
Кевин Бейкон
Кевин Бейкон
Келли Престон
Келли Престон
Джон Гудман
Джон Гудман
Гаррет Хедлунд
Гаррет Хедлунд
Аиша Тайлер
Аиша Тайлер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Смертный приговор 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Смертный приговор смотреть онлайн

Смертный приговор
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Скримеры, проклятые дома и блокбастеры: как снимает Джеймс Ван Фильм «Злое», вышедший в кинотеатры 9 сентября, уже собрал похвалы критиков, а мы вспоминаем главные заслуги и фирменные приёмы его режиссера.
Написать
17 сентября 2021 18:21
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Приложение киноафиши