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Парковка
P2
Парковка, 2007
2007 / США
7.1
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Жанр:
ужасы
триллер
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О фильме
В канун Рождества женщина оказывается запертой в публичном гараже, где она становится мишенью помешавшегося охранника.
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7.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность
1 час 38 минут
Год выпуска
2007
Премьера в России
13 декабря 2007
Премьера в мире
9 ноября 2007
Возраст
18+
Прокатчик
Вест
Режиссер
Франк Халфун
В ролях
Рэйчел Николс
Саймон Рейнолдс
Уэс Бентли
Пол Сунь-Хюн Ли
Грэйс Линн Кунг
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в
подборках
Ужасы про Новый год и Рождество
Фильмы про выживание
2 постера
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Новости о фильме
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Новогодние фильмы ужасов, которые разнообразят череду праздничных комедий
Если вы уже устали от романтических комедий и семейного фэнтези и вам хочется пощекотать себе нервы и посмотреть что-нибудь по-настоящему пугающее, мы рекомендуем вам ознакомиться с нашим списком лучших фильмов ужасов про Новый год и Рождество для просмотра в канун праздников.
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7 декабря 2021 17:38
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