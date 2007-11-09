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Парковка, 2007

2007 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме
В канун Рождества женщина оказывается запертой в публичном гараже, где она становится мишенью помешавшегося охранника.
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 13 декабря 2007
Премьера в мире 9 ноября 2007
Возраст 18+
Прокатчик Вест
Режиссер
Франк Халфун
Франк Халфун
В ролях
Рэйчел Николс
Рэйчел Николс
Саймон Рейнолдс
Уэс Бентли
Уэс Бентли
Пол Сунь-Хюн Ли
Грэйс Линн Кунг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Парковка 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Новогодние фильмы ужасов, которые разнообразят череду праздничных комедий Если вы уже устали от романтических комедий и семейного фэнтези и вам хочется пощекотать себе нервы и посмотреть что-нибудь по-настоящему пугающее, мы рекомендуем вам ознакомиться с нашим списком лучших фильмов ужасов про Новый год и Рождество для просмотра в канун праздников.
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7 декабря 2021 17:38
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