Посланники, 2007

Cемья Соломон оставляет свою размеренную жизнь в Чикаго ради того, чтобы пожить на уединенной ферме в Северной Дакоте. Среди усыпанных подсолнухами идиллических полей, шестнадцатилетняя Джесс очень скоро понимает, каким кошмаром может обернуться уединение. Сразу после переезда, Джесс и ее трехлетний брат Бен видят зловещих призраков, которых никто кроме них не замечает. Когда призраки начинают вести себя агрессивно, у родителей появляются сомнения в психическом здоровье Джесс. Ее небезоблачное прошлое сталкивается с прошлым тех, кто когда-то жил в этом доме — опасное соседство для раздираемого противоречиями подростка. Ей не верят те, кого она отчаянно пытается предупредить, пока еще не слишком поздно…