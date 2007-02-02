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The Messengers

Посланники, 2007

2007 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме

Cемья Соломон оставляет свою размеренную жизнь в Чикаго ради того, чтобы пожить на уединенной ферме в Северной Дакоте. Среди усыпанных подсолнухами идиллических полей, шестнадцатилетняя Джесс очень скоро понимает, каким кошмаром может обернуться уединение. Сразу после переезда, Джесс и ее трехлетний брат Бен видят зловещих призраков, которых никто кроме них не замечает. Когда призраки начинают вести себя агрессивно, у родителей появляются сомнения в психическом здоровье Джесс. Ее небезоблачное прошлое сталкивается с прошлым тех, кто когда-то жил в этом доме — опасное соседство для раздираемого противоречиями подростка. Ей не верят те, кого она отчаянно пытается предупредить, пока еще не слишком поздно…

7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в России 14 июня 2007
Премьера в мире 2 февраля 2007
Возраст 18+
MPAA PG-13
Прокатчик Централ Партнершип
Бюджет $16 000 000
Режиссер
Дэнни Пан
В ролях
Кристен Стюарт
Кристен Стюарт
Дилан МакДермотт
Дилан МакДермотт
Пенелопа Энн Миллер
Пенелопа Энн Миллер
Джон Корбетт
Джон Корбетт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Посланники 4 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
mEGAMEN 2 апреля 2015, 12:51
Только что посмотрел этот фильм!Отличное качество и перевод нормальный!Что я могу сказать-фильм стандартный,проходной...на троечку из пяти потянет!В… Читать дальше…
mEGAMEN 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Annito4, 02/06/2007 - 19:15:35):Хотя прекрасно можно понять, что фильм закончиться хепи эндом для детей, а вот для родителей наврятли....… Читать дальше…
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13 голосов
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