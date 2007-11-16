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Укрытие
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Il Nascondiglio / The Hideout

Укрытие, 2007

2007 / Италия / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Главная героиня, американка итальянского происхождения, приезжает в Девенпорт – небольшой тихий городок в штате Айова. Последние пятнадцать лет она провела в психиатрической лечебнице, где оказалась после самоубийства мужа. Теперь все, чего она хочет – это начать жизнь заново, и лучшим способом забыть прошлое ей кажется переезд на новое место. Местный риэлтор настойчиво рекомендует ей купить особняк Снейкс Холл. Много лет назад, в ночь страшной снежной бури, здесь произошла ужасная трагедия, но, несмотря на мрачную историю этого дома, героиня решает рискнуть. Впрочем, стоит ей переступить порог Снейкс Холла, как она почувствовала, что призраки прошлого не намерены оставлять ее в покое. Священник советует ей уезжать оттуда, но вместо этого она решает раскрыть тайны, которые скрывает старый дом.

6.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 16 ноября 2007
Премьера в мире 16 ноября 2007
Возраст 16+
Режиссер
Пупи Авати
Пупи Авати
В ролях
Лаура Моранте
Лаура Моранте
Ивонне Шио
Берт Янг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Укрытие 1 постер
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