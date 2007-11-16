Укрытие, 2007

Главная героиня, американка итальянского происхождения, приезжает в Девенпорт – небольшой тихий городок в штате Айова. Последние пятнадцать лет она провела в психиатрической лечебнице, где оказалась после самоубийства мужа. Теперь все, чего она хочет – это начать жизнь заново, и лучшим способом забыть прошлое ей кажется переезд на новое место. Местный риэлтор настойчиво рекомендует ей купить особняк Снейкс Холл. Много лет назад, в ночь страшной снежной бури, здесь произошла ужасная трагедия, но, несмотря на мрачную историю этого дома, героиня решает рискнуть. Впрочем, стоит ей переступить порог Снейкс Холла, как она почувствовала, что призраки прошлого не намерены оставлять ее в покое. Священник советует ей уезжать оттуда, но вместо этого она решает раскрыть тайны, которые скрывает старый дом.