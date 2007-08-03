Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «На деревню дедушке 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Суперпес
4.7
Киноафиша Фильмы Суперпес
4.7

Суперпес

, 2007
Underdog
США / комедия, приключения, семейный, фантастика / 18+
Постер фильма Суперпес
4.7

О фильме

Пес по кличке «Блеск» однажды угодил в недра секретной лаборатории и в результате стал первой на земле собакой, наделенной сверхсобачьими силами. В обычной жизни – он все та же самая добродушная псина, души не чающая в своем хозяине Джеке. Но стоит где-то поблизости произойти преступлению, и старина Блеск тут же превращается в Суперпса, героя в обтягивающем красном трико и с развевающимся синим плащом за спиной.

В ролях

Алекс Нойбергер
Jack
Эми Адамс
Эми Адамс
Polly
Джейсон Ли
Джейсон Ли
Underdog
Тейлор Момсен
Тейлор Момсен
Molly
Джеймс Белуши
Джеймс Белуши
Dan Unger
Джон Слэттери
Джон Слэттери
Mayor
Питер Динклэйдж
Питер Динклэйдж
Dr. Simon Barsinister
Саманта Би
Саманта Би
Principal
Мишель Хопкинс
Кейт Лэйси
Джерри Куинн
Патрик Варбертон
Патрик Варбертон
Cad
Режиссер Фредерик Ду Чау
Сценарист Адам Рифкин, Джо Пискателла, Craig A. Williams, В. Уоттс Биггерс
Композитор Рэнди Эдельман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2007
Премьера онлайн 26 октября 2007
Премьера в мире 3 августа 2007
Дата выхода
3 августа 2007 Россия WDSSPR 12+
20 сентября 2007 Австралия
7 сентября 2007 Бразилия
31 января 2008 Германия
11 марта 2008 Дания
1 февраля 2008 Ирландия
3 августа 2007 Казахстан
24 февраля 2012 Китай
21 декабря 2007 Мексика
3 августа 2007 США
3 августа 2007 Украина
MPAA PG
Сборы в мире $65 270 477
Производство Walt Disney Pictures, Spyglass Entertainment, Classic Media
Другие названия
Underdog, Supercan, Суперпес, Alakynsi, Chú Chó Siêu Nhân, Haloskor it, Iron-Puppy Underdog, Närukoer, Netikšunis, Süper Köpek, Super Kuchuk, Super skylos, Supercâine, Supercán, Superdog, Superhunden, Superköpək, Superpas Underdog, Superpes, Tetsu-Wan andâdoggu, Ultrakopó, Ultrapies, Underdog - O Super-Cão, Underdog - Storia di un vero supereroe, Underdog - Superhunden, Underdog - Unbesiegt weil er fliegt, Underdog : Chien volant non identifié, Underdog: Superhunden, Vira-Lata, Суперпас, Суперпёс, Супертөбет, 超狗任務, 鉄ワン・アンダードッグ, Underdog, Chien Volant Non Identifié, 언더독

Рейтинг фильма

4.7
Оцените 13 голосов
4.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

[из трейлера]
Shoeshine Boy Знаешь, ты никогда не увидишь, чтобы собаки дрались из-за денег.
Jack Ты никогда не увидишь, чтобы люди обнюхивали друг другу задницы.
Shoeshine Boy Тouche.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Суперпес

Лохматый папа
Лохматый папа семейный, комедия, сказка
2006, США
4.0
Зверолюция
Зверолюция анимация
2026, Испания
6.0
Отель для собак
Отель для собак комедия
2009, США / Германия
6.0
Снежная пятёрка
Снежная пятёрка приключения, семейный
2008, США
5.0
Бешеные скачки
Бешеные скачки семейный, анимация, приключения
2005, ЮАР / США
5.0
Месть пушистых
Месть пушистых семейный, комедия
2010, США / ОАЭ
5.0
Элвин и бурундуки
Элвин и бурундуки семейный, комедия
2007, США
6.0
Пятёрка кладоискателей
Пятёрка кладоискателей комедия, семейный
2012, США / Канада
4.0
Крошка из Беверли Хиллз 3
Крошка из Беверли Хиллз 3 приключения, комедия, семейный
2012, США
4.0
Миссия Дарвина
Миссия Дарвина приключения, семейный, анимация, фантастика
2009, США
6.0
Битва за планету Терра 3D
Битва за планету Терра 3D приключения, анимация
2009, США
6.0
Крошка из Беверли-Хиллз
Крошка из Беверли-Хиллз комедия, приключения
2008, США
5.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Трасса «Море — море»
Трасса «Море — море»
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Пасть
Пасть
2026, Великобритания, триллер
Жирный налет исчез на глазах, теперь все сияет: рассказываю, чем я отмыла кухонную плитку без дорогой химии за 10 минут
Российским школьникам официально отменили домашние задания с 1 сентября: приказ уже подписан
Сорняки в плитке сдались и сгнили за ночь: смешал 3 простых раствора за копейки – от травы не осталось и следа
Российский хоррор в духе «Я иду искать» купил Netflix – иностранцам зашло: «вау, сделано очень хорошо»
«Фишер» был идеален, но НТВ тоже знает толк в историях про маньяков — их мрачный детектив оценили на 7,8 баллов
Уберите детей от экрана и пройдите тест: вспомните 5 фильмов СССР по пикантным кадрам
Этих красавиц раньше знала вся страна, а сейчас? Вспомните 5 фильмов СССР по кадру с блондинкой
Смотрели всю советскую классику? Тогда мы идем к вам! Угадайте, что за реклама скрывается в этих 5 фильмах СССР
3 sci-fi сериала от Apple TV+ затягивают с первой серии: у каждого 7.6+ на IMDb – вряд ли разочаруют
Смотрели «Кавказскую пленницу» десятки раз? Проверьте себя: тест из 9 вопросов по зубам лишь настоящим фанатам
Нельзя просто так взять и пройти этот тест: 7 вопросов осилят лишь истинные фанаты «Властелина колец»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше