Пес по кличке «Блеск» однажды угодил в недра секретной лаборатории и в результате стал первой на земле собакой, наделенной сверхсобачьими силами. В обычной жизни – он все та же самая добродушная псина, души не чающая в своем хозяине Джеке. Но стоит где-то поблизости произойти преступлению, и старина Блеск тут же превращается в Суперпса, героя в обтягивающем красном трико и с развевающимся синим плащом за спиной.
|3 августа 2007
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