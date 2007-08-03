Пес по кличке «Блеск» однажды угодил в недра секретной лаборатории и в результате стал первой на земле собакой, наделенной сверхсобачьими силами. В обычной жизни – он все та же самая добродушная псина, души не чающая в своем хозяине Джеке. Но стоит где-то поблизости произойти преступлению, и старина Блеск тут же превращается в Суперпса, героя в обтягивающем красном трико и с развевающимся синим плащом за спиной.