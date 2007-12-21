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Ирония Судьбы. Продолжение Ирония Судьбы. Продолжение
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Ирония Судьбы. Продолжение, 2008

2008 / Россия
7.0 Оцените
204 голоса Рейтинг IMDb: 5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Когда-то давно врач из Москвы Женя Лукашин по необыкновенному совпадению оказался в петербургской квартире учительницы русского языка Надежды Шевелевой. Счастливого романа у героев так и не сложилось, но спустя три десятилетия сыну Лукашина Косте предстоит повторить приключения своего отца, и трудно предугадать, чем закончится история на этот раз.

  • Александру Белявскому (Саша) пришлось сниматься в картине после недавно перенесенного инсульта. К моменту съемок у Белявского еще не до конца восстановилась речь, и поэтому у его персонажа практически нет реплик.
  • На роль Нади-младшей создатели фильма хотели пригласить Миллу Йовович, но актриса отвергла присланный ей сценарий.
  • Эльдар Рязанов отказался занять режиссерское кресло, но дал согласие на участие в эпизодической роли: как и в оригинальной картине, он сыграл пассажира самолета “Москва – Санкт-Петербург”.
  • Валентина Талызина согласилась вернуться к роли подруги Нади, но при этом наотрез отказалась вновь дублировать персонажа Барбары Брыльски. В итоге Надежду-старшую озвучила Анна Каменкова.
  • Комнаты Надежды Шевелевой и ее дочери были выстроены специально для фильма на пражской киностудии. Импортную стенку советского периода специально заказали на чешской мебельной фабрике.

С того Нового года, когда Женя Лукашин встретил свою Надю, прошло тридцать лет. Время не пощадило их отношений — они расстались, она вернулась в Ленинград. Старые друзья продолжают каждый год ходить в баню, но теперь к ним присоединился Костя — сын Жени Лукашина от нового брака, тоже, впрочем, неудачного. И вот Павел и Александр, ставшие уже дядей Пашей и дядей Сашей, подговаривают Костю совершить для отца новогоднее чудо и отправиться... в Петербург! Но в их хитрый план вмешивается случайность: там, в типовой квартирке по знакомому адресу: 3-я улица Строителей, дом 25, квартира 12, проживает красавица Наденька, дочь той самой Надежды. И именно сегодня её жених Ираклий приезжает, чтобы просить её руки у её родителей...

7.0 Оцените
204 голоса Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 21 декабря 2007
Премьера в мире 21 декабря 2007
Возраст 12+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Тимур Бекмамбетов
Тимур Бекмамбетов
В ролях
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Виктор Вержбицкий
Виктор Вержбицкий
Барбара Брыльска
Барбара Брыльска
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Тимур Бекмамбетов и его друзья-продюсеры с Первого канала умудрились повторить одну и ту же – рязановскую – шутку даже не дважды, а трижды, поскольку в финале герой Хабенского, как бы взлетев по направлению к Москве, в результате опять оказывается в Петербурге, несмотря на то что он уже проделал точно такой же трюк в начале фильма. Поистине, если бы Александр Радищев и Александр Пушкин, путешествовавшие из Петербурга в Москву и из Москвы в Петербург соответственно, летали самолетами…
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Макс2008 2 апреля 2015, 12:51
ребята,ну что ж такая злоба сквозит во многих сообщениях.Ну не нравится - не смотрите!Вот вы все восхищаетесь зарубежной кинопродукцией,ну поучитесь… Читать дальше…
БОДХИСАТТВА ДЯДЬКО ДАРТ 2 апреля 2015, 12:51
На сайте http://www.ironiasudbi.ru/ произошел якобы взлом и висит сейчас следующее "Граждане России!
21 ДЕКАБРЯ - День Памяти Сапармурата… Читать дальше…
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