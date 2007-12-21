Ирония Судьбы. Продолжение, 2008

С того Нового года, когда Женя Лукашин встретил свою Надю, прошло тридцать лет. Время не пощадило их отношений — они расстались, она вернулась в Ленинград. Старые друзья продолжают каждый год ходить в баню, но теперь к ним присоединился Костя — сын Жени Лукашина от нового брака, тоже, впрочем, неудачного. И вот Павел и Александр, ставшие уже дядей Пашей и дядей Сашей, подговаривают Костю совершить для отца новогоднее чудо и отправиться... в Петербург! Но в их хитрый план вмешивается случайность: там, в типовой квартирке по знакомому адресу: 3-я улица Строителей, дом 25, квартира 12, проживает красавица Наденька, дочь той самой Надежды. И именно сегодня её жених Ираклий приезжает, чтобы просить её руки у её родителей...