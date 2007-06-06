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Прощай, детка, прощай Прощай, детка, прощай
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Gone Baby Gone

Прощай, детка, прощай, 2007

2007 / США
7.6 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

2007 год. В пригороде Бостона бесследно исчезает маленькая девочка по имени Аманда МакКриди. Спустя несколько дней безуспешных поисков к полиции подключаются частные детективы Патрик Кензи и Анджела Дженнаро. Под руководством капитана Джека Дойла, в прошлом потерявшего ребенка при схожих обстоятельствах, они продолжают расследование. Поначалу стражи порядка подозревают сбежавшего из тюрьмы педофила Корвина, однако скоро Патрику удается разузнать любопытные сведения о Хелен - матери пропавшей малышки. Выясняется, что мать-одиночка была наркокурьером. Однажды она и ее дружок Рэй скрыли от босса солидную часть выручки…

  • Фильм снят по одноименному роману Денниса Лихейна. По признанию режиссера картины Бена Аффлека, это одна из его любимых книг.
  • Эми Райан (Хелен) настолько вошла в образ среднестатической жительницы пригорода, что в первый же съемочный день охранник принял ее за поклонницу и не пустил на площадку.  
  • Эд Харрис (детектив Реми Брессан) и Эми Мэдиган (Би МакКриди) в реальной жизни являются мужем и женой. 
  • За роль Хелен Эми Райан была номинирована на премию “Оскар”, “Золотой глобус” и Гильдии киноактеров США. 
  • “Прощай, детка, прощай” - режиссерский дебют Бена Аффлека.

В пригороде Бостона без вести пропадает четырехлетняя Аманда МакКриди. Когда официальные власти прекращают попытки найти исчезнувшую девочку, ее тетя упрашивает двух частных детективов, Патрика Кензи и Анджелу Дженнаро, начать расследование. Поначалу они не торопятся взяться за безнадежное дело, однако новые обстоятельства заставляют их поставить на кон не только собственные профессиональные репутации, но и жизни.

7.6 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 8 ноября 2007
Премьера в мире 6 июня 2007
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Бен Аффлек
Бен Аффлек
В ролях
Морган Фриман
Морган Фриман
Кейси Аффлек
Кейси Аффлек
Мишель Монахан
Мишель Монахан
Эд Харрис
Эд Харрис
Роберт Уолберг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Прощай, детка, прощай 3 постера
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Прощай, детка, прощай
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9 сентября 2021 19:15
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