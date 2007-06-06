Прощай, детка, прощай, 2007

2007 год. В пригороде Бостона бесследно исчезает маленькая девочка по имени Аманда МакКриди. Спустя несколько дней безуспешных поисков к полиции подключаются частные детективы Патрик Кензи и Анджела Дженнаро. Под руководством капитана Джека Дойла, в прошлом потерявшего ребенка при схожих обстоятельствах, они продолжают расследование. Поначалу стражи порядка подозревают сбежавшего из тюрьмы педофила Корвина, однако скоро Патрику удается разузнать любопытные сведения о Хелен - матери пропавшей малышки. Выясняется, что мать-одиночка была наркокурьером. Однажды она и ее дружок Рэй скрыли от босса солидную часть выручки…