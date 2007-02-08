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Жизнь в розовом цвете Жизнь в розовом цвете
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Mome, La

Жизнь в розовом цвете, 2007

2007 / Франция / Великобритания / Чехия
7.6 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
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Фильм рассказывает о судьбе легендарной Эдит Пиаф. Детство всемирно известной и любимой певицы нельзя назвать благополучным - для матери, ведущей богемный образ жизни, малышка Эдит была лишь в тягость. Некоторое время девочка проводит в доме своей бабушки, а затем вместе с отцом, Луи Гассьоном, отправляется в Париж. Очередным пристанищем маленькой Эдит становится ни много ни мало публичный дом - пока ее отец зарабатывает на жизнь цирковыми выступлениями, за девочкой присматривают жрицы любви. Однажды Эдит выпадает случай спеть на парижских улочках “Марсельезу”. Это выступление становится первой ступенькой на пути к мировой славе...

  • Режиссер Оливье Даан с самого начала видел в роли Пиаф только Марион Котийяр, и отстоял ее кандидатуру перед продюсерами, желавшими, чтобы легендарную певицу сыграла Одри Тоту. 
  • В общей сложности Марион Котийяр получила за роль Эдит Пиаф 27 наград, самой престижной из которых, разумеется, стал «Оскар».
  • После показа фильма на 57-м Берлинском кинофестивале овации зрителей длились 15 минут. 
  • «Жизнь в розовом цвете» - четвертый по счету байопик о Эдит Пиаф. Первыми тремя стали «Пиаф. Ранние годы» (1974), «Эдит и Марсель» (1983) и «Эдит Пиаф. Une breve rencontre» (1993).

Жизнь Эдит Пиаф была похожа на сражение, каждый день ей приходилось бороться за право, жить, петь и любить!

Из трущоб Парижа она поднялась на подмостки Нью-Йоркских концертных залов и завладела сердцами всего мира. Ее друзьями были известнейшие люди того времени — Жан Кокто, Марлен Дитрих, Марсель Сердан. Выросшая в жуткой нищете, Пиаф достигла колоссального успеха. Но, взлетев на необозримую высоту, она не смогла не обломать крылья...

7.6 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 12 июля 2007
Премьера в мире 8 февраля 2007
Возраст 12+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Оливье Даан
Оливье Даан
В ролях
Марион Котийяр
Марион Котийяр
Сильви Тестю
Сильви Тестю
Марк Барбе
Марк Барбе
Эмманюэль Сенье
Эмманюэль Сенье
Клотильда Куро
Клотильда Куро
Все актеры и съемочная группа
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Оливье Даан, отличившийся в очень недалеком прошлом второй частью «Багровых рек» – вымученной сценаристом Люком Бессоном нелепой религиозной бойней, трогательно камуфлировавшей страх французов перед постоянно покушающимся на Эльзас и Лотарингию Тысячелетним рейхом, – вернулся в лоно искусства, вдобавок сделав это с большим изяществом и тактом. Его кинобиография Эдит Пиаф, единственная дошедшая до Петербурга копия которой демонстрируется в «Авроре», – мощная и в визуальном и в повествовательном…
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disturatro 23 февраля 2023, 19:23
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