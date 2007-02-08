Жизнь в розовом цвете, 2007

Фильм рассказывает о судьбе легендарной Эдит Пиаф. Детство всемирно известной и любимой певицы нельзя назвать благополучным - для матери, ведущей богемный образ жизни, малышка Эдит была лишь в тягость. Некоторое время девочка проводит в доме своей бабушки, а затем вместе с отцом, Луи Гассьоном, отправляется в Париж. Очередным пристанищем маленькой Эдит становится ни много ни мало публичный дом - пока ее отец зарабатывает на жизнь цирковыми выступлениями, за девочкой присматривают жрицы любви. Однажды Эдит выпадает случай спеть на парижских улочках “Марсельезу”. Это выступление становится первой ступенькой на пути к мировой славе...
Жизнь Эдит Пиаф была похожа на сражение, каждый день ей приходилось бороться за право, жить, петь и любить!
Из трущоб Парижа она поднялась на подмостки Нью-Йоркских концертных залов и завладела сердцами всего мира. Ее друзьями были известнейшие люди того времени — Жан Кокто, Марлен Дитрих, Марсель Сердан. Выросшая в жуткой нищете, Пиаф достигла колоссального успеха. Но, взлетев на необозримую высоту, она не смогла не обломать крылья...