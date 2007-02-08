Жизнь в розовом цвете, 2007

Жизнь Эдит Пиаф была похожа на сражение, каждый день ей приходилось бороться за право, жить, петь и любить!

Из трущоб Парижа она поднялась на подмостки Нью-Йоркских концертных залов и завладела сердцами всего мира. Ее друзьями были известнейшие люди того времени — Жан Кокто, Марлен Дитрих, Марсель Сердан. Выросшая в жуткой нищете, Пиаф достигла колоссального успеха. Но, взлетев на необозримую высоту, она не смогла не обломать крылья...