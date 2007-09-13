Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Грузовички» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Запасной путь
7.3
Киноафиша Фильмы Запасной путь
Запасной путь

, 2007
Reservation Road
США / триллер, драма / 18+
О фильме

Теплым сентябрьским вечером профессор колледжа Итан Лернер, его жена Грейс и их дочь Эмма посещают сольный концерт. Их 10-летний сын Джош играет на виолончели — красиво, как обычно. Его младшая сестра смотрит на него, и родители гордятся своим сыном. На обратном пути домой они все останавливаются на бензоколонке у Заповедной дороги…

В ролях

Хоакин Феникс
Марк Руффало
Дженнифер Коннелли
Мира Сорвино
Эль Фаннинг
Шон Керли
Режиссер Терри Джордж
Сценарист Джонатан Бёрнэм Шварц, Терри Джордж
Композитор Марк Айшем
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 13 сентября 2007
Дата выхода
13 сентября 2007 Россия 16+
24 сентября 2008 Аргентина 16
30 января 2008 Бразилия 12
19 июня 2008 Германия
23 мая 2008 Италия
13 сентября 2007 Казахстан
15 мая 2008 Португалия
13 сентября 2007 США
13 сентября 2007 Украина
13 сентября 2007 Швеция 15
MPAA R
Бюджет $11 000 000
Сборы в мире $1 783 226
Производство Focus Features, Random House Films, Reservation Road
Другие названия
Reservation Road, Camino a la redención, Un cruce en el destino, Camino a la rendención, Au bout de la route, Cserbenhagyás, Cuộc Đời Trớ Trêu, Droga do przebaczenia, Ein einziger Augenblick, Kesişen Yollar, Lemtingasis kelias, Moiraia sygkrousi, Oceva pravda, Reservation Road - Traídos Pelo Destino, Saatuslik maantee, Traídos pelo Destino, Una cruïlla en el destí, Μοιραία σύγκρουση, Заборонена дорога, Запретная дорога, 帰らない日々, 衝擊之路

Оцените 14 голосов
6.6 IMDb
Слушать
саундтрек фильма Запасной путь

Цитаты

Грейс Лернер Миссис Уэлдон интересовалась, не хочешь ли ты поучаствовать в школьном концерте. Может, после уроков позаниматься с ней. Ты не обязана делать то, что тебе не по душе.
Эмма Лернер А в Раю слышна музыка?
Грейс Лернер [пауза] Да.
Эмма Лернер Ладно, тогда я согласна.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше