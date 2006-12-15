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Черное рождество Черное рождество
Киноафиша Фильмы Черное рождество
Black Christmas

Черное рождество, 2006

2006 / Канада / США
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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О фильме

Канун Рождества. Школа сестер милосердия оглашается тревожными телефонными звонками. Кто-то упорно терроризируют  девушек, произнося  зловещим голосом страшные угрозы. И вскоре таинственным образом одна за другой погибают воспитанницы школы…

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в России 4 января 2007
Премьера в мире 15 декабря 2006
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Парадиз
Бюджет $9 000 000
Режиссер
Глен Морган
В ролях
Кэти Кэссиди
Кэти Кэссиди
Лэйси Шэбэрт
Кристал Лоу
Кристал Лоу
Мишель Трахтенберг
Мишель Трахтенберг
Мэри Элизабет Уинстед
Мэри Элизабет Уинстед
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.2
Оцените 10 голосов
4.6 IMDb
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Постер фильма Черное рождество 2 постера
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Наша рецензия
Соавтор «Секретных материалов» и «Пункта назначения» Глен Морган, снимая вольный ремейк страшилки 1974 года «Черное Рождество», весьма, надо полагать, смутно представлял, чего же он, собственно, хотел. Для совсем уж банальной и тупой резни многовато черного юмора и интеллектуальных рассуждений о языческой подоплеке священного американского Christmas, для мало-мальски вменяемого кино чересчур уж много выдавленных глаз. Можно сказать, выдавливание глаз из замотанных мешковиной или полиэтиленом…
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wildrose 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Avanto, 14/01/2007 - 17:58:09):не совсем понял.
смотрел на двд.
Может я чего недопонимаю,но разве фильм старый?
Актёры-70-ых.
Как будто я… Читать дальше…
wildrose 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (OrdeN, 22/01/2007 - 11:27:45):Супер трэш - это например "Беспредельный террор" или какой-нибудь "Канибал-мюзикл" Трэш… Читать дальше…
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