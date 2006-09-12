Оповещения от Киноафиши
Постер фильма На краю счастья
7.2 Рейтинг IMDb: 6.9
На краю счастья

На краю счастья

Griffin and Phoenix 18+
О фильме

Генри Гриффин неожиданно узнает, что ему осталось жить совсем недолго. Врачи огласили приговор — форма рака, которой он страдает, неоперабельна. Это ужасное известие в корне меняет все жизненные ценности Генри. Все, что прежде было важно, вдруг превращается в шелуху, а вещи, считавшиеся само собой разумеющимся, обретают особую ценность...

Желая провести отведенное ему время как-то по-особенному и достойно отметить уход в Вечность, Генри бросает все и переезжает в деревушку Гринвич, где начинает писать мемуары о прожитых годах...

Там он начинает посещать занятия по психологии, где замечает прекрасную незнакомку. Очаровательная Сара Феникс тоже обращает внимание на Гриффина, и между ними вспыхивает симпатия. Но у Сары есть тайна — она тоже неизлечимо больна...

На пороге смерти возникшее чувство кажется особенно острым, и молодые люди полностью отдаются любви — ведь у них почти нет времени, чтобы в полной мере насладиться друг другом...

Страна США
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в мире 12 сентября 2006
Дата выхода
18 января 2007 Россия Lizard
18 января 2007 Беларусь
18 января 2007 Казахстан
12 сентября 2006 США
18 января 2007 Украина
27 ноября 2008 Южная Корея
MPAA PG-13
Сборы в мире $1 355 967
Производство Sidney Kimmel Entertainment, Gold Circle Films, Blumhouse Productions
Другие названия
Griffin & Phoenix, Love in Manhattan, Una lección de vida, Amor pode Dar Certo, Dernière Chance, Griffin és Phoenix, Griffin in Phoenix, La fuerza de vivir, Miłość bez końca, O Amor pode Dar Certo, Rakkautta Manhattanilla, Rega'im yekarim shel ahava, Teleftaia agapi, Tempo para Amar, Τελευταία αγάπη, Грифин и Феникс, Гриффин & Феникс: На краю счастья, Гріффін і Фенікс
Режиссер
Эд Стоун
В ролях
Аманда Пит
Аманда Пит
Дермот Малруни
Дермот Малруни
Сара Полсон
Сара Полсон
Блэр Браун
Блэр Браун
Лоис Смит
Все актеры и съемочная группа
7.2
На краю счастья

Цитаты
Phoenix Я сделал так много вещей, что в какой-то момент сделал их в последний раз и даже не заметил. А потом я встретил тебя, и у меня был последний раз, когда я смеялся, любил и влюблялся... но в этот раз я был внимателен.
