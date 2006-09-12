Генри Гриффин неожиданно узнает, что ему осталось жить совсем недолго. Врачи огласили приговор — форма рака, которой он страдает, неоперабельна. Это ужасное известие в корне меняет все жизненные ценности Генри. Все, что прежде было важно, вдруг превращается в шелуху, а вещи, считавшиеся само собой разумеющимся, обретают особую ценность...

Желая провести отведенное ему время как-то по-особенному и достойно отметить уход в Вечность, Генри бросает все и переезжает в деревушку Гринвич, где начинает писать мемуары о прожитых годах...

Там он начинает посещать занятия по психологии, где замечает прекрасную незнакомку. Очаровательная Сара Феникс тоже обращает внимание на Гриффина, и между ними вспыхивает симпатия. Но у Сары есть тайна — она тоже неизлечимо больна...

На пороге смерти возникшее чувство кажется особенно острым, и молодые люди полностью отдаются любви — ведь у них почти нет времени, чтобы в полной мере насладиться друг другом...