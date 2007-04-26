28 недель спустя, 2007

События фильма происходят спустя 28 недель после того, как Великобританию захлестнуло волной зомби-вируса. За это время страна прошла путь от полного разорения до начала восстановления нормальной жизни. Этому способствовало то, что все инфицированные люди через пять недель начали умирать от голода. Затем союзные войска НАТО вступили в Британию и стали постепенно наводить там порядок.
Дон Харрис — один из немногих выживших. Он живет в “зеленой зоне” Лондона под защитой военных и с нетерпением ждет репатриации своих детей, дочери Тэмми и сына Энди, которые во время эпидемии по счастливой случайности оказались на каникулах в Испании. Но Эллис, жена Дона, погибла несколько недель назад во время нападения на коттедж, в котором они прятались. Спасаясь от зомби, Дону пришлось бросить ее.
Дон встречает детей и рассказывает им подробности страшных событий, слегка приукрасив ту часть, где он оставляет жену на верную смерть. Дети решают тайно навестить свой старый дом, чтобы забрать фотографии мамы. Они сбегают из “зеленой зоны”, приходят туда и, к своему огромному изумлению, встречают Эллис: напуганную и со следами укусов, но сохранившую разум.
Дэнни Бойл не исключал возможности появления третьей части, но сценарист Алекс Гарланд высказывался более откровенно, сообщив, что права на фильм были заморожены, а люди, которым они принадлежат, больше не разговаривают друг с другом. Он сказал, что фильм не выйдет, пока эти люди снова не начнут общаться, а никакого сценария не существует.
Когда Дэнни Бойл, Алекс Гарленд и Эндрю Макдональд начали обдумывать продолжение “28 дней спустя”, их первоначальная идея заключалась в том, чтобы сделать фильм “29 дней спустя”, продолжив историю Джима, Селены и Ханны из первого фильма. Затем пришла идея показать события, происходящие 28 недель спустя и рассказать историю о команде спецназа, посланной в Лондон, чтобы спасти либо премьер-министра, либо королеву. В конце концов было решено снять фильм о влиянии вируса на общество в целом.
Дэнни Бойл не смог снять сиквел из-за занятости на фильме “Пекло”. Киллиан Мерфи и Наоми Харрис не смогли вернуться в сиквел из-за других обязательств.
Роберт Карлайл, сыгравший Дональда Харриса, отказался от роли майора Генри Веста в “28 дней спустя”.
Ферма, в которой скрываются Дон и Эллис в начале фильма, — это та же самая ферма, которая появляется в фильме “Дитя человеческое”.
В дополнениях к фильму на DVD говорится, что все актеры, играющие инфицированных людей, занимались танцами, гимнастикой, цирком или пантомимой. Также они посещали семинары, чтобы больше узнать об инфекции и о том, что им нужно делать.
Мальчик, который приходит в коттедж в начале фильма, утверждает, что он из Сэндфорда. Сэндфорд — это название «фальшивой» деревни, которая использовалась британской полицией для тренировок по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям. Это также вымышленное место действия в комедии «Типа крутые легавые».
Стадион “Миллениум” в Кардиффе использовался в качестве интерьера стадиона “Уэмбли”, потому что на момент съемок новый “Уэмбли” все еще находился в стадии строительства.
По словам режиссера Хуана Карлоса Фреснадильо, у композитора Джона Мерфи было всего две недели, чтобы сочинить всю партитуру для фильма.
Имя персонажа Джереми Реннера, Дойл, — это отсылка к имени режиссера “28 дней спустя” Дэнни Бойлу.
Большая часть съемок лагеря армии США проходила в выходные дни 21-22 октября 2006 года во дворе небоскреба “Citypoint” в Лондоне. Там было установлено большое количество военных палаток с флагами США и транспортных средств.
Через 6 месяцев после эпидемии Британия опустошена, население вымерло. Для организации обратной колонизации Старого света на остров высаживаются бравые американские пехотинцы. И как всегда у них возникают проблемы...
Вообще после прослушивания этой песни я… Читать дальше…
Ты говоришь что этот фильм… Читать дальше…