28 недель спустя, 2007

Дэнни Бойл не исключал возможности появления третьей части, но сценарист Алекс Гарланд высказывался более откровенно, сообщив, что права на фильм были заморожены, а люди, которым они принадлежат, больше не разговаривают друг с другом. Он сказал, что фильм не выйдет, пока эти люди снова не начнут общаться, а никакого сценария не существует.

Когда Дэнни Бойл, Алекс Гарленд и Эндрю Макдональд начали обдумывать продолжение “28 дней спустя”, их первоначальная идея заключалась в том, чтобы сделать фильм “29 дней спустя”, продолжив историю Джима, Селены и Ханны из первого фильма. Затем пришла идея показать события, происходящие 28 недель спустя и рассказать историю о команде спецназа, посланной в Лондон, чтобы спасти либо премьер-министра, либо королеву. В конце концов было решено снять фильм о влиянии вируса на общество в целом.

Дэнни Бойл не смог снять сиквел из-за занятости на фильме “Пекло”. Киллиан Мерфи и Наоми Харрис не смогли вернуться в сиквел из-за других обязательств.

Роберт Карлайл, сыгравший Дональда Харриса, отказался от роли майора Генри Веста в “28 дней спустя”.

Ферма, в которой скрываются Дон и Эллис в начале фильма, — это та же самая ферма, которая появляется в фильме “Дитя человеческое”.

В дополнениях к фильму на DVD говорится, что все актеры, играющие инфицированных людей, занимались танцами, гимнастикой, цирком или пантомимой. Также они посещали семинары, чтобы больше узнать об инфекции и о том, что им нужно делать.

Мальчик, который приходит в коттедж в начале фильма, утверждает, что он из Сэндфорда. Сэндфорд — это название «фальшивой» деревни, которая использовалась британской полицией для тренировок по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям. Это также вымышленное место действия в комедии «Типа крутые легавые».

Стадион “Миллениум” в Кардиффе использовался в качестве интерьера стадиона “Уэмбли”, потому что на момент съемок новый “Уэмбли” все еще находился в стадии строительства.

По словам режиссера Хуана Карлоса Фреснадильо, у композитора Джона Мерфи было всего две недели, чтобы сочинить всю партитуру для фильма.

Имя персонажа Джереми Реннера, Дойл, — это отсылка к имени режиссера “28 дней спустя” Дэнни Бойлу.

Большая часть съемок лагеря армии США проходила в выходные дни 21-22 октября 2006 года во дворе небоскреба “Citypoint” в Лондоне. Там было установлено большое количество военных палаток с флагами США и транспортных средств.