Параграф 78: Фильм первый, 2006

В недалеком будущем команда специального назначения получает новое важное задание, которое становится для давно уже отошедших от дел спецназовцев единственной возможностью снова увидеть бывших соратников по опасным миссиям. Тем более, что очень важные вопросы их личных взаимоотношений так и остались до конца не решенными. Они так и не приучились называть друг друга по именам, им куда ближе прижившиеся когда-то на службе оперативные псевдонимы, но время и опыт меняют даже тех суперпрофессионалов, что всю жизнь привыкли подчиняться незыблемому и непререкаемому Параграфу. И на сверхсекретной ракетной базе, куда приводит команду высочайший приказ, им придется лицом к лицу столкнуться не только с внешней опасностью, но и друг с другом...