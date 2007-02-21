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Параграф 78: Фильм первый Параграф 78: Фильм первый
Киноафиша Фильмы Параграф 78: Фильм первый

Параграф 78: Фильм первый, 2006

2006 / Россия
6.1 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма происходит в России в недалеком будущем. Бывший оперативник Гудвин получает приказ собрать свою команду, распавшуюся пять лет назад, в том числе свою бывшую жену Лису и соперника Скифа, ради которого она его бросила. Бывшим друзьям предстоит расследовать происшествие в секретной лаборатории посреди Северного Ледовитого океана, откуда поступил сигнал бедствия. Там герои узнают, что из лаборатории вырвался тайно разработанный учеными смертельный вирус, превращающий людей в агрессивных монстров. Задание выполнено, но теперь они не могут покинуть лабораторию: каждый член группы может быть заражен…

  • Фильм основан на одноименном рассказе актера Ивана Охлобыстина, который написал по нему сценарий еще в середине девяностых по просьбе режиссера Михаила Хлебородова. Позже по нему была выпущена новеллизация Андрея Лазарчука. 
  • Здание секретной лаборатории было переработано из цехов московской фабрики строительных смесей ВИЛИС. Общая площадь доступных съемочной группе декораций составила более 30 тысяч квадратных метров. Другие сцены снимались в самолетных ангарах аэропорта Внуково. 
  • При создании концепта Юсуп Бахшиев вдохновлялся культовыми фантастическими картинами, такими как «Чужой» Ридли Скотта и «Обитель зла» Пола Андерсона.

В недалеком будущем команда специального назначения получает новое важное задание, которое становится для давно уже отошедших от дел спецназовцев единственной возможностью снова увидеть бывших соратников по опасным миссиям. Тем более, что очень важные вопросы их личных взаимоотношений так и остались до конца не решенными. Они так и не приучились называть друг друга по именам, им куда ближе прижившиеся когда-то на службе оперативные псевдонимы, но время и опыт меняют даже тех суперпрофессионалов, что всю жизнь привыкли подчиняться незыблемому и непререкаемому Параграфу. И на сверхсекретной ракетной базе, куда приводит команду высочайший приказ, им придется лицом к лицу столкнуться не только с внешней опасностью, но и друг с другом...

6.1 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 21 февраля 2007
Премьера в мире 21 февраля 2007
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Михаил Хлебородов
В ролях
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков
Анастасия Сланевская
Азиз Бейшеналиев
Григорий Сиятвинда
Григорий Сиятвинда
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Создатели «Параграфа 78» уверяют, что, создавая свой научно-фантастический реликт, они ориентировались на «Чужих». Возможно, это и правда, но в таком случае они явно страдают потерей ориентации. Вообще, «Параграф 78» – яркий пример того, как не нужно снимать кино, фантастическое в частности. Весь фильм, по крайней мере первую его часть (вторая грядет в конце марта), герои переругиваются, выясняют, кто любит сверху, а кто – сзади, и обмениваются нескончаемыми шутками, притом настолько тупыми и…
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Dushman 2 апреля 2015, 12:51
Ребята! О чем Вы все тут говорите?! Тоже имел несчастье быть на премьере в Родео драйв Никаких положительных отзывов быть не может! Это ж полный… Читать дальше…
михайлов Сергей 2 апреля 2015, 12:51
Уже можно подвести некоторые количественные итоги зрительского успеха второй части этой “бодяги”.
Фильм первый собрал в первый weekend на 501 экране… Читать дальше…
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