Параграф 78: Фильм первый, 2006

Действие фильма происходит в России в недалеком будущем. Бывший оперативник Гудвин получает приказ собрать свою команду, распавшуюся пять лет назад, в том числе свою бывшую жену Лису и соперника Скифа, ради которого она его бросила. Бывшим друзьям предстоит расследовать происшествие в секретной лаборатории посреди Северного Ледовитого океана, откуда поступил сигнал бедствия. Там герои узнают, что из лаборатории вырвался тайно разработанный учеными смертельный вирус, превращающий людей в агрессивных монстров. Задание выполнено, но теперь они не могут покинуть лабораторию: каждый член группы может быть заражен…
В недалеком будущем команда специального назначения получает новое важное задание, которое становится для давно уже отошедших от дел спецназовцев единственной возможностью снова увидеть бывших соратников по опасным миссиям. Тем более, что очень важные вопросы их личных взаимоотношений так и остались до конца не решенными. Они так и не приучились называть друг друга по именам, им куда ближе прижившиеся когда-то на службе оперативные псевдонимы, но время и опыт меняют даже тех суперпрофессионалов, что всю жизнь привыкли подчиняться незыблемому и непререкаемому Параграфу. И на сверхсекретной ракетной базе, куда приводит команду высочайший приказ, им придется лицом к лицу столкнуться не только с внешней опасностью, но и друг с другом...
Фильм первый собрал в первый weekend на 501 экране… Читать дальше…