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Скандальный дневник
Notes on a Scandal
Скандальный дневник, 2006
2006 / Великобритания
7.0
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10
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Рейтинг IMDb: 7.4
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Жанр:
драма
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О фильме
Преподавательница гуманитарных наук Шеба Харт заводит роман со своим пятнадцатилетним учеником, что разрушительно сказывается на ее личной и профессиональной жизни.
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7.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2006
Премьера в России
8 марта 2007
Премьера онлайн
8 апреля 2022
Премьера в мире
25 декабря 2006
Возраст
18+
MPAA
R
Бюджет
$15 000 000
Режиссер
Ричард Эйр
В ролях
Джуди Денч
Кейт Бланшетт
Том Джорджсон
Майкл Мэлоуни
Шон Паркc
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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саундтрек фильма
Скандальный дневник
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