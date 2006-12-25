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Скандальный дневник Скандальный дневник
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Notes on a Scandal

Скандальный дневник, 2006

2006 / Великобритания
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме
Преподавательница гуманитарных наук Шеба Харт заводит роман со своим пятнадцатилетним учеником, что разрушительно сказывается на ее личной и профессиональной жизни.
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в России 8 марта 2007
Премьера онлайн 8 апреля 2022
Премьера в мире 25 декабря 2006
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $15 000 000
Режиссер
Ричард Эйр
В ролях
Джуди Денч
Джуди Денч
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Том Джорджсон
Майкл Мэлоуни
Шон Паркc
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Скандальный дневник 2 постера
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саундтрек фильма Скандальный дневник
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