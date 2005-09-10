Спи со мной, 2005

Фильм снят по одноименному роману Тамары Бергер.

«Эта история родилась, когда я сотрудничала с порно-журналами и постоянно сталкивалась с тем, что женщину представляют либо «хищницей», либо «жертвой», – объясняет Бергер. – Когда я писала роман, мне хотелось выйти за рамки привычных образов, чтобы показать эмоции, которые таятся за женскими сексуальными инстинктами»

Прочитав роман, режиссер Клеман Виго, был впечатлен главной героиней романа; в то же время, его немного пугало то, как в нем преподносится секс. Персонажи книги, как и поколение, представителями которого они являются, узнают друг друга с помощью секса; их ухаживания откровенны и прямолинейны. «Все мы видели в кино сотни эротических сцен, и мне было важно найти способ интерпретировать этот материал смело, оригинально и вместе с тем честно», - поясняет режиссер.



Можно было предположить, что снимаясь в столь провокационном и откровенном фильме актеры будут испытывать неловкость. Тем не менее, они оказались полностью готовы экспериментировать и нарушать запреты. «Актеры совершенно ничего не боялись, понимая, что единственный способ сделать наш фильм – это быть смелыми до конца, – комментирует режиссер. – Мы относились к любовным и эротическим эпизодам так же, как и к любым другим, задаваясь одними и теми же вопросами: о чем эта сцена? Что мы хотим сообщить зрителю? Мне хотелось сделать эмоционально правдивый фильм, и надеюсь, что это удалось»

Откровенные и новаторские эротические сцены в фильме только кажутся спонтанными: на самом деле все они тщательно выстроены и срежессированы. Чтобы создать доверительную атмосферу Вирго убрал со съемочной площадки всех кроме оператора, звукоинженера и актеров: ему было важно, чтобы Бальфур и Смит чувствовали себя уверенно и комфортно «Между режиссером и актерами необходимо доверие, - говорит режиссер, - и оно у нас было с самого начала».

