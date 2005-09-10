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Lie With Me

Спи со мной, 2005

2005 / Канада
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Причины посмотреть О фильме

Фильм снят по одноименному роману Тамары Бергер.

 «Эта история родилась, когда я сотрудничала с порно-журналами и постоянно сталкивалась с тем, что женщину представляют либо «хищницей», либо «жертвой», – объясняет Бергер. – Когда я писала роман, мне хотелось выйти за рамки привычных образов, чтобы показать эмоции, которые таятся за женскими сексуальными инстинктами»

Прочитав роман, режиссер Клеман Виго, был впечатлен главной героиней романа; в то же время, его немного пугало то, как в нем преподносится секс. Персонажи книги, как и поколение, представителями которого они являются, узнают друг друга  с помощью секса; их ухаживания откровенны и прямолинейны. «Все мы видели в кино сотни эротических сцен, и мне было важно найти способ интерпретировать этот материал смело, оригинально и вместе с тем честно», - поясняет режиссер.
 
Можно было предположить, что снимаясь в столь провокационном и откровенном фильме актеры будут испытывать неловкость. Тем не менее, они оказались полностью готовы экспериментировать и нарушать запреты. «Актеры совершенно ничего не боялись, понимая, что единственный способ сделать наш фильм – это быть смелыми до конца, – комментирует режиссер. – Мы относились к любовным и эротическим эпизодам так же, как и к любым другим, задаваясь одними и теми же вопросами: о чем эта сцена? Что мы хотим сообщить зрителю? Мне хотелось сделать эмоционально правдивый фильм, и надеюсь, что это удалось»

  Откровенные и новаторские эротические сцены в фильме только кажутся спонтанными: на самом деле все они тщательно выстроены и срежессированы. Чтобы создать доверительную атмосферу Вирго убрал со съемочной площадки всех кроме оператора, звукоинженера и актеров: ему было важно, чтобы Бальфур и Смит чувствовали себя уверенно и комфортно «Между режиссером  и актерами необходимо доверие, - говорит режиссер, - и оно у нас было с самого начала».

Лейла – сексуально активная молодая женщина, которая привыкла встречаться с мужчинами исключительно ради быстрого секса. На одной вечеринке она сталкивается с Дэвидом, и между ними с первого же взгляда вспыхивает страстное влечение друг к другу. Лейла и Дэвид быстро оказываются в одной постели. Для них, как и для многих других представителей их поколения, секс – это форма общения. Однако вскоре Лейла начинает осознавать, что ее отношение к Дэвиду не похоже на ее прежние связи, причем Дэвид настроен не менее серьезно. Впервые в жизни они ощущают потребности и желания, которые выходят за рамки физиологического влечения: теперь им важна эмоциональная близость.
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в России 8 февраля 2007
Премьера в мире 10 сентября 2005
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Клеман Вирго
В ролях
Лорен Ли Смит
Лорен Ли Смит
Полли Шэннон
Майко Нгуйен
Майкл Фаччоло
Кейт Линч
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Спи со мной 2 постера
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11 августа 2020 11:00
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