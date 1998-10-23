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Постер фильма Т-Рекс. Исчезновение динозавров 3D
5.3
Киноафиша Фильмы Т-Рекс. Исчезновение динозавров 3D
5.3

Т-Рекс. Исчезновение динозавров 3D

, 1998
T-Rex: Back to the Cretaceous
США / приключения / 18+
Постер фильма Т-Рекс. Исчезновение динозавров 3D
5.3

О фильме

Такого вы не видели еще нигде! На гиганском экране IMAX перед вами как наяву предстанут гигантские доисторические ящеры во главе с самым опасным хищником всех времен – шес­тиметровым, пятнадцатитонным монстром Тира­нозаврус Рекс, настоящим царём зверей. При помощи специальных очков вы окажетесь внутри фильма, рядом с шестнадцатилетней Элли Хэйден, дочерью знаменитого палеонтолога док­тора Дональда Хэйдена. Невероятное объемное изображение и сверхточный звук IMAX будут не только впереди вас, но и справа, и слева, и даже у вас за спиной!

Для воссоздания ящеров для формата IMAX использовались самые мощные компьютеры, бла­годаря чему детальность картинки в десять раз выше, чем в знаменитых фильмах Стивена Спил­берга. Вы не просто поверите в происходящее – вы станете его участником!

 

В ролях

Питер Хортон
Dr. Donald Hayden
Лиз Стаубер
Ally Hayden
Кари Коулман
Elizabeth Sample
Лори Мердок
Лори Мердок
Barnum Brown
Так Миллиган
Charles Knight
Charlene Sashuk
Jesse Hayden
Daniel Libman
The Guard
Joshua Silberg
Young Boy #1
Alex Hudson
Young Boy #2
Chris Enright
Dig Assistant #2
Режиссер Бретт Леонард
Сценарист Andrew Gellis, Дэвид Янг, Джинн Розенберг
Композитор Уильям Росс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 45 минут
Год выпуска 1998
Премьера в мире 23 октября 1998
Дата выхода
26 апреля 2007 Россия Киносфера
26 апреля 2007 Беларусь
26 апреля 2007 Казахстан
23 октября 1998 США
26 апреля 2007 Украина
13 апреля 2006 Южная Корея
Сборы в мире $104 384 957
Производство IMAX
Другие названия
T-Rex: Back to the Cretaceous, T Rex, T-Rex - Giganten der Urzeit 3D, T-Rex - Retorn al cretaci, T-Rex - Retorno al cretácico, T-Rex 3D, T-REX Back to the Cretaceous（1998）, T-Rex: Le retour au Crétacé, T-Rex: Regresso ao Cretáceo, T-Rex: Vissza a krétakorba, Т-Рекс: Исчезновение динозавров, IMAX T-REX, T-Rex, retorno al Crétacico, 공룡 티렉스

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 24 голоса
4.8 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  3677 В жанре «приключения»  689 В фильмах США  2121 В фильмах 1998 года  17

Отзывы о фильме

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