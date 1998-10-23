Такого вы не видели еще нигде! На гиганском экране IMAX перед вами как наяву предстанут гигантские доисторические ящеры во главе с самым опасным хищником всех времен – шестиметровым, пятнадцатитонным монстром Тиранозаврус Рекс, настоящим царём зверей. При помощи специальных очков вы окажетесь внутри фильма, рядом с шестнадцатилетней Элли Хэйден, дочерью знаменитого палеонтолога доктора Дональда Хэйдена. Невероятное объемное изображение и сверхточный звук IMAX будут не только впереди вас, но и справа, и слева, и даже у вас за спиной!
Для воссоздания ящеров для формата IMAX использовались самые мощные компьютеры, благодаря чему детальность картинки в десять раз выше, чем в знаменитых фильмах Стивена Спилберга. Вы не просто поверите в происходящее – вы станете его участником!
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