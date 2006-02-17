Действие происходит в 70-х годах прошлого века на юге Германии. В религиозной семье живет 21-летняя Михаэле со своим добрым, но безвольным отцом и черствой, бессердечной матерью. Несмотря на многолетнюю борьбу с эпилепсией, Михаэле решает уехать из дома и поступить в университет. Здесь, под влиянием наступившей свободы, зарождающейся любви к Стефану и дружбы с Ханой, она порывает с религией и семьей, в которой она чувствовала себя всегда защищенной. В результате всего этого ее болезнь усугубляется. Но это уже не простые эпилептические приступы, а ужасные галлюцинации. Испугавшись, что ее могут отправить назад в родительский дом, она исповедуется священнику, который убеждает ее в том, что она одержима нечистой силой. Стефан и Хана уговаривают ее обратиться к психиатру, но они не в силах разбить ее связи с религией и с моральными устоями, царившими в ее семье, и оставляют ее на волю судьбы...

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