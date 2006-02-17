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Постер фильма Реквием
6.8
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6.8

Реквием

, 2006
Requiem
Германия / драма, ужасы, триллер / 18+
Постер фильма Реквием
6.8

О фильме

Действие происходит в 70-х годах прошлого века на юге Германии. В религиозной семье живет 21-летняя Михаэле со своим добрым, но безвольным отцом и черствой, бессердечной матерью. Несмотря на многолетнюю борьбу с эпилепсией, Михаэле решает уехать из дома и поступить в университет. Здесь, под влиянием наступившей свободы, зарождающейся любви к Стефану и дружбы с Ханой, она порывает с религией и семьей, в которой она чувствовала себя всегда защищенной. В результате всего этого ее болезнь усугубляется. Но это уже не простые эпилептические приступы, а ужасные галлюцинации. Испугавшись, что ее могут отправить назад в родительский дом, она исповедуется священнику, который убеждает ее в том, что она одержима нечистой силой. Стефан и Хана уговаривают ее обратиться к психиатру, но они не в силах разбить ее связи с религией и с моральными устоями, царившими в ее семье, и оставляют ее на волю судьбы...

В ролях

Сандра Хюллер
Сандра Хюллер
Michaela Klingler
Бургхарт Клаусснер
Бургхарт Клаусснер
Karl Klingler
Имоген Когге
Marianne Klingler
Анна Бломайэр
Hanna Imhof
Николас Райнке
Stefan Weiser
Йенс Харцер
Йенс Харцер
Martin Borchert (Exorzist)
Вальтер Шмидингер
Gerhard Landauer (Exorzist)
Friederike Adolph
Helga Klingler
Ирен Куглер
Heimleiterin Krämer
Йохан Адам Эст
Professor Schneider
Режиссер Ханс-Кристиан Шмид
Сценарист Бернд Ланге
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в мире 17 февраля 2006
Дата выхода
12 июля 2007 Россия Кино без границ
21 апреля 2006 Австрия
12 июля 2007 Беларусь
13 декабря 2006 Бельгия
17 ноября 2006 Великобритания
2 марта 2006 Германия
15 декабря 2006 Испания
12 июля 2007 Казахстан
20 октября 2006 США
12 июля 2007 Украина
13 декабря 2006 Франция
Сборы в мире $280 701
Производство 23/5 Filmproduktion GmbH, ARTE, Bayerischer Rundfunk (BR)
Другие названия
Requiem, Réquiem, Реквием, La posesión, Recviem, Rekviem, Rekvijem, Requiem egy lányért, Réquiem- El exorcismo de Micaela

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 11 голосов
6.8 IMDb

Отзывы о фильме

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