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Постер фильма Тупой жирный заяц
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Киноафиша Фильмы Тупой жирный заяц

Тупой жирный заяц

Tupoy zhirnyy zayats 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Играли два товарища...

Наша история разворачивается в провинциальном детском театре. Здесь все как обычно — актеры годами играют зверушек, а закулисная жизнь... полна интриг, сомнительных секретов и роковых страстей.

Главный герой — актер Аркаша Сапелкин — последние 10 лет играет в театре только одну роль — роль Зайца. Но разве этого просит душа? И он начинает "творить" прямо в костюме желтого зайца! Его не удерживают ни выговоры, ни угрозы директора театра. Заяц — крепкий орешек. "Высшие силы" в лице Никиты Сергеевича приходят к нему во сне, благословляют на настоящее творчество, и полный решимости Аркадий вступает в бой за право быть художником!

Но вот в жизни театра открывается новая страница — у него появляется спонсор — владелец колбасных цехов провозглашает новое направление в творчестве детского театра: "секс и ужасы — то, что нужно простому зрителю!". Он открывает в театре колбасную точку и начинает репетировать новое шоу "Плоть или Вампиры навсегда". Неожиданно Аркаша Сапелкин получает в новом спектакле главную роль...

Кажется, мечты Зайца начинают сбываться?

 

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 29 марта 2007
Дата выхода
29 марта 2007 Россия Каскад
29 марта 2007 Беларусь
29 марта 2007 Казахстан
29 марта 2007 Украина
Производство Tundra Film
Другие названия
Tupoy zhirnyy zayats, Dummer fetter Hase, Fat Stupid Rabbit, Głupi tłusty zając, Тупой жирный заяц
Режиссер
Вячеслав Росс
Вячеслав Росс
В ролях
Алексей Маклаков
Алексей Маклаков
Владимир Долинский
Владимир Долинский
Александр Баширов
Александр Баширов
Соня Олейник
Никита Михалков
Никита Михалков
Все актеры и съемочная группа
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Жмурки 7.2
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Рейтинг фильма

4.9
Оцените 10 голосов
4.9 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
virus 2 апреля 2015, 12:51
название клёвое и фильм тоже😂 [Sly[✊ ✊
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