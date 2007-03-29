Играли два товарища...

Наша история разворачивается в провинциальном детском театре. Здесь все как обычно — актеры годами играют зверушек, а закулисная жизнь... полна интриг, сомнительных секретов и роковых страстей.

Главный герой — актер Аркаша Сапелкин — последние 10 лет играет в театре только одну роль — роль Зайца. Но разве этого просит душа? И он начинает "творить" прямо в костюме желтого зайца! Его не удерживают ни выговоры, ни угрозы директора театра. Заяц — крепкий орешек. "Высшие силы" в лице Никиты Сергеевича приходят к нему во сне, благословляют на настоящее творчество, и полный решимости Аркадий вступает в бой за право быть художником!

Но вот в жизни театра открывается новая страница — у него появляется спонсор — владелец колбасных цехов провозглашает новое направление в творчестве детского театра: "секс и ужасы — то, что нужно простому зрителю!". Он открывает в театре колбасную точку и начинает репетировать новое шоу "Плоть или Вампиры навсегда". Неожиданно Аркаша Сапелкин получает в новом спектакле главную роль...

Кажется, мечты Зайца начинают сбываться?