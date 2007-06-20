Крепкий орешек 4.0, 2007

После кратковременного сбоя компьютера в отделе кибербезопасности ФБР агенты выслеживают ведущих компьютерных хакеров и просят полицию доставить их до штаба. Джону Макклейну попадается хакер Мэтью Фаррелл. Макклейн прибывает в резиденцию Фаррелла как раз вовремя, чтобы спасти его от убийц, посланных некой Май Лин. По пути в округ Колумбия Фаррелл говорит Макклейну, что он написал для Лин алгоритм, который может взломать любую систему безопасности, что делает его целью врагов Америки со всей планеты. Сможет ли герой доставить его в ФБР живым?