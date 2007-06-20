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Крепкий орешек 4.0 Крепкий орешек 4.0
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Live Free or Die Hard

Крепкий орешек 4.0, 2007

2007 / США
8.1 Оцените
83 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

После кратковременного сбоя компьютера в отделе кибербезопасности ФБР агенты выслеживают ведущих компьютерных хакеров и просят полицию доставить их до штаба. Джону Макклейну попадается хакер Мэтью Фаррелл. Макклейн прибывает в резиденцию Фаррелла как раз вовремя, чтобы спасти его от убийц, посланных некой Май Лин. По пути в округ Колумбия Фаррелл говорит Макклейну, что он написал для Лин алгоритм, который может взломать любую систему безопасности, что делает его целью врагов Америки со всей планеты. Сможет ли герой доставить его в ФБР живым?

  • Потребовалось четыре месяца, чтобы собрать и объединить архивные кадры прошлых американских президентов от Франклина Д. Рузвельта до Джорджа Буша для создания телевизионного предупреждения от Габриэля, смонтированного из их речей.
  • На репетицию трюка, в котором Макклейн загоняет полицейскую машину в вертолет, ушло три недели. Сцена была снята путем подвешивания вертолета в воздухе на тросах и совмещения двух отдельных кадров: один каскадер выпрыгивает из вертолета и один из автомобилей залетает туда. Затем с помощью графики тросы были удалены. 
  • Кевин Смит переписал реплики своего персонажа Варлока, но Брюс Уиллис решил, что новые диалоги были слишком смешными и не соответствовало серьезному настроению фильма. Тогда Смит снова переписал фрагменты в соответствии с просьбой Уиллиса.

На этот раз Джон МакЛейн будет спасать Штаты от группы интернет-террористов, собирающихся буквально "выключить" Соединенные Штаты Америки. А, учитывая, что Джон — человек старой формации, то в деле борьбы с современными технологиями ему, кроме старой доброй "Беретты", понадобится молодой, недисциплинированный, но очень талантливый помощник.

8.1 Оцените
83 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 27 июня 2007
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 20 июня 2007
Возраст 16+
Режиссер
Лен Уайзман
Лен Уайзман
В ролях
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Тимоти Олифант
Тимоти Олифант
Мэгги Кью
Мэгги Кью
Джастин Лонг
Джастин Лонг
Джеффри Райт
Джеффри Райт
Все актеры и съемочная группа
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Крепкий орешек 4.0
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Наша рецензия
Посмотрев четвертую часть «Крепкого орешка», можно с уверенностью сказать, что в отличие от первых трех она имеет несомненную практическую ценность для пользователей персональных компьютеров. Теперь каждый знает, что, нажав клавишу Enter, он отключит электричество в своем микрорайоне, а нажав клавишу Delete – взорвет свой утлый по пиротехническим меркам домишко и себя вместе с ним. Разумеется, детектив Джон МакКлейн был реанимирован из многолетнего кинематографического анабиоза лишь затем,…
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Flaffy 2 апреля 2015, 12:51
Фтльм отличнейший! Смотрел затая дыхание... Конечно, вряд ли бы чувак выжил после прыжка с крыла самолета на обломок моста и когда еще вслед за ним… Читать дальше…
Вован крутой зритель 2 апреля 2015, 12:51
Фильм ахрененный. Вот таким и должен быть настоящие крутой боевичок - с убойным драйвом, отменным юмором, интересным хорошим сценарием.. Фильм… Читать дальше…
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