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Киноафиша Фильмы Отрыв

Отрыв

Otryv 18+
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О фильме

Пассажирский самолет, летевший из Египта, терпит крушение. Друзья и близкие погибших пытаются получить у сотрудников аэропорта хоть какую-нибудь информацию, но в ответ слышат лишь то, что причины катастрофы будут установлены специальной комиссией. Не в силах терпеть неопределенность и недосказанность, несколько человек отправляются на место происшествия на личном транспорте. Прибыв туда, товарищи по несчастью понимают, что их жестоко обманули: комиссия уже давно расшифровала содержимое черных ящиков, но все данные держатся в строгой тайне. Чтобы узнать правду, герои готовы на самые рискованные шаги…

  • “Отрыв” - режиссерский дебют Александра Миндадзе. Также он работал над сценариями фильмов “Весенний призыв” (1976), “Пьеса для пассажира” (1995), “Космос как предчувствие” (2005), “Милый Ханс, дорогой Петр” (2015) и многих других. 
  • Виталий Кищенко (водитель) и Александр Робак (толстяк) вместе снимались в мини-сериалах “Судья 2” (2015), “Мертвые души” (2020) и фильме “В Кейптаунском порту…” (2019). 
  • В 2007 году фильм получил сразу три награды российской кинопремии “Белый слон”: “За лучший сценарий”, “За лучший дебют в режиссуре” и “Лучшая мужская роль второго плана”.

Самолет, в котором летела семья главного героя, разбился. Вместе с самолетом разбилась вся жизнь. Теперь его интерес к жизни питает только одно – чувство мести. Найти и наказать виновных...

Страна Россия
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 13 сентября 2007
Дата выхода
13 сентября 2007 Россия Централ Партнершип 16+
13 сентября 2007 Беларусь
13 сентября 2007 Казахстан
13 сентября 2007 Украина
Сборы в мире $5 949
Производство Централ Партнершип, Демарш-фильм, Passenger Film Studio
Другие названия
Otryv, Dispetcher, Distacco, Soaring, W zawieszeniu, Από ψηλά, Отрыв
Режиссер
Александр Миндадзе
Александр Миндадзе
В ролях
Виталий Кищенко
Виталий Кищенко
Максим Битюков
Максим Битюков
Александр Робак
Александр Робак
Владимир Шибанков
Клавдия Коршунова
Клавдия Коршунова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.9
Оцените 14 голосов
6 IMDb
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Отрыв

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