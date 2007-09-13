Пассажирский самолет, летевший из Египта, терпит крушение. Друзья и близкие погибших пытаются получить у сотрудников аэропорта хоть какую-нибудь информацию, но в ответ слышат лишь то, что причины катастрофы будут установлены специальной комиссией. Не в силах терпеть неопределенность и недосказанность, несколько человек отправляются на место происшествия на личном транспорте. Прибыв туда, товарищи по несчастью понимают, что их жестоко обманули: комиссия уже давно расшифровала содержимое черных ящиков, но все данные держатся в строгой тайне. Чтобы узнать правду, герои готовы на самые рискованные шаги…
Самолет, в котором летела семья главного героя, разбился. Вместе с самолетом разбилась вся жизнь. Теперь его интерес к жизни питает только одно – чувство мести. Найти и наказать виновных...
|13 сентября 2007
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