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Тринадцать друзей Оушена Тринадцать друзей Оушена
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Ocean’s Thirteen

Тринадцать друзей Оушена, 2007

2007 / США
6.9 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Рувим Тишкофф, один из членов команды Оушена, строит отель вместе с другим владельцем казино, Вилли Бэнком. В результате нескольких махинаций Бэнк исключает его из сделки. Разволновавшись, Рувим оказывается в больнице из-за сердечного приступа. Однако Дэнни Оушен и его команда не поддержат Бэнка и то, что он сделал с другом. Объединившись со своим старым врагом Бенедиктом, который тоже давно точит зуб на Бэнка, друзья планируют очередной дерзкий план, который развернется в ту самую ночь, когда произойдет торжественное открытие новейшей горячей точки Бэнка. Они здесь не из-за денег, а из-за мести, так что у него не будет шансов…

  • Сцена с Мэттом Дэймоном в Лондоне была снята, когда актер был на площадке фильма «Ультиматум Борна». Это счастливое совпадение было использовано группой фильма, поскольку они хотели, чтобы персонаж Греко был британским одноклассником Романа Нагеля. Таким образом, пребывание Дэймона в Лондоне сыграло большую роль. 
  • Ближе к концу фильма, когда Расти и Дэнни находятся в аэропорту, они шутят друг над другом. Расти советует Дэнни в следующий раз не набирать вес в перерывах между работой. Это отсылка к тому, что Клуни прибавил для роли в фильме «Сириана». 
  • Когда Дэнни и Расти идут к бассейну, играет мелодия Clair de Lune. Та же мелодия играла в конце фильма «Одиннадцать друзей Оушена», когда члены команды смотрят на танцующие фонтаны Белладжио.

Прошло три года с тех пор, как Дэнни Оушен и его банда — щепетильный Расти Райан, деятельный карманник Лайнус Колдуэлл, эксперт по взрывчатым веществам Башер Тарр и взломщик сейфов Фрэнк Кэттон — провернули одно из самых дерзких и прибыльных ограблений в истории, лишив беспринципного дельца Терри Бенедикта всего состояния, хранившегося в его неприступном хранилище в Лас-Вегасе.

Разделив 160 миллионов долларов, каждый член банды Оушена попытался завязать с криминалом, залечь на дно и стать законопослушным гражданином. Только к большой досаде жены Дэнни Оушена Тесс осуществление подобной затеи вызвало определенные трудности.

Когда кто-то нарушает Правило номер один и выдает их Бенедикту, законопослушный образ жизни перестает быть альтернативой. Терри хочет вернуть свои 160 миллионов. С процентами. В противном случае... И, как вскоре становится известно банде, Бенедикт далеко не единственный влиятельный человек в мире, который разыскивает одиннадцать друзей Оушена...

6.9 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в России 8 июня 2007
Премьера в мире 24 мая 2007
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Стивен Содерберг
Стивен Содерберг
В ролях
Джордж Клуни
Джордж Клуни
Брэд Питт
Брэд Питт
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Аль Пачино
Аль Пачино
Энди Гарсия
Энди Гарсия
Все актеры и съемочная группа
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Успех – вещь коварная. Желание продлить/остановить прекрасное мгновенье и войти в одну и ту же реку дважды редко приводит к чему-нибудь великому. Стивен же Содерберг решил войти в вышеупомянутую реку трижды, и если второй раз ему еще более-менее удался, то третий раунд дружбы с Оушеном по большому счету закончился фиаско. В «Тринадцати друзьях Оушена» – произведении, в общем-то, симпатичном и не лишенном известного обаяния – нет тем не менее самого главного, что должно быть в фильме, да и в…
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Олег Ушаков 4 марта 2023, 18:35
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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