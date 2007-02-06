Ганнибал: Восхождение, 2007

История детства и юности самого известного маньяка-интеллектуала Ганнибала Лектера – от трагической гибели сестры Миши от рук литовских мародеров и издевательств в детском доме до бегства во Францию, первого убийства и изощренной мести за смерть близкого человека.
Первая глава жизни самого знаменитого и хитроумного маньяка всех времен…
Ему было шесть, когда на его глазах жестоко убили его семью. В двадцать, бежав во Францию, а затем в США, он получил блестящее образование психиатора. Впереди его ждала жизнь, полная привилегий. Но жажда мести за убийство семьи только разгоралась в нем...
Когда месть становится безумием. Узнай, как все начиналось.