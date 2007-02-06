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Ганнибал: Восхождение Ганнибал: Восхождение
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Hannibal Rising

Ганнибал: Восхождение, 2007

2007 / Франция / Великобритания / США
7.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

История детства и юности самого известного маньяка-интеллектуала Ганнибала Лектера – от трагической гибели сестры Миши от рук литовских мародеров и издевательств в детском доме до бегства во Францию, первого убийства и изощренной мести за смерть близкого человека.

  • Картина поставлена по одноименному роману Томаса Харриса, автора серии романов о Ганнибале Лектере. Оригинальная книга вышла всего за пару месяцев до выхода фильма в прокат. Поначалу Харрис отказался от участия в проекте, но впоследствии согласился поработать и над романом, и над сценарием из опасений, что продюсер фильма Дино Де Лаурентис пригласит стороннего автора для написания истории происхождения Лектера.
  • На роль Ганнибала рассматривались кандидатуры Хейдена Кристенсена, Маколея Калкина, Хью Дэнси, Руперта Френда, Доминика Купера, Тома Старриджа, Мадса Миккельсена и Тома Пэйна.
  • Хью Дэнси успешно прошел пробы на главную роль, но по ряду причин отказался от съемок. Позже Дэнси сыграл Уилла Грэма в сериале «Ганнибал» (2013).
  • Со съемочной площадки картины были похищены бутафорская отрубленная голова и резиновый мужской половой орган.
  • Имя леди Мурасаки также принадлежит писательнице XI века, автору шедевра японской литературы «Сказа о Гэндзи».

Первая глава жизни самого знаменитого и хитроумного маньяка всех времен…

Ему было шесть, когда на его глазах жестоко убили его семью. В двадцать, бежав во Францию, а затем в США, он получил блестящее образование психиатора. Впереди его ждала жизнь, полная привилегий. Но жажда мести за убийство семьи только разгоралась в нем...

Когда месть становится безумием. Узнай, как все начиналось.

7.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 8 февраля 2007
Премьера в мире 6 февраля 2007
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Питер Веббер
Питер Веббер
В ролях
Гаспар Ульель
Гаспар Ульель
Ли Гонг
Хелена Лиа Тачовска
Ингеборга Дапкунайте
Ингеборга Дапкунайте
Рис Иванс
Рис Иванс
Все актеры и съемочная группа
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Ганнибал: Восхождение
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Причина возникновения сначала литературной, а затем кинематографической предыстории «Красного Дракона», «Молчания ягнят» и «Ганнибала» ясна как божий день: беллетристом Томасом Харрисом и продюсером Дино Де Лаурентиисом закономерно овладело простое человеческое желание заработать побольше денег на идеально раскрученном «бренде». Однако названной предысторией Харрис и Де Лаурентиис убили одного из самых изысканных и утонченных персонажей конца ХХ столетия, и за это они будут вечно гореть в аду,…
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T 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрели сегодня в Мираже "Ганибал: Восхождение" - ожидали большего... Ганибал - никакой , весь фильм таращил глаза и кривил рот в… Читать дальше…
Amy_Lee 2 апреля 2015, 12:51
Во-первых: 1944 год. "ЗАМОК ЛЕКТОРОВ"???? С 40го года Литва была в составе СССР!!! Какие фамильные замки, ребята, вы о… Читать дальше…
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