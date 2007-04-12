Наркоза не будет, 2006

Невероятная история девушки, волей случая затянутой в круговорот ошеломляющих событий, никого не оставляет равнодушной. В каждодневности современного Питера героиня неожиданно сталкивается с грозной, неведомой, мистической силой, которая одного за другим убивает ее друзей и покушается на ее душу. Чтобы выжить в этой безумной ситуации, героиня должна научиться действовать во сне как наяву, потому что ее враг оказывается за пределом привычной реальности. И оружие для победы над ним тоже необходимо особенное…