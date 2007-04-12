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Наркоза не будет
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Наркоза не будет, 2006

2006 / Россия
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Причины посмотреть О фильме

- фильм по мотивам романов «Флейта и Ветер» Дмитрия Янковского и «Наркоза не будет» Александры Сашневой.

Невероятная история девушки, волей случая затянутой в круговорот ошеломляющих событий, никого не оставляет равнодушной. В каждодневности современного Питера героиня неожиданно сталкивается с грозной, неведомой, мистической силой, которая одного за другим убивает ее друзей и покушается на ее душу. Чтобы выжить в этой безумной ситуации, героиня должна научиться действовать во сне как наяву, потому что ее враг оказывается за пределом привычной реальности. И оружие для победы над ним тоже необходимо особенное…

мало голосов Оцените
2 голоса
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 12 апреля 2007
Премьера в мире 12 апреля 2007
Режиссер
Александра Сашнева
В ролях
Алексей Нилов
Егор Мажуга
Александра Сашнева
Дмитрий Янковский
Сергей Плетнев
Все актеры и съемочная группа
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3.1666667
Постер фильма Наркоза не будет 1 постер
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