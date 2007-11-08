1998 год. Время перемен. Но главная героиня как будто не замечает того, что происходит вокруг. Ее жизнь резко изменилась – у нее появился Ванечка. Наивная красавица Надя приезжает в Москву поступать во ВГИК. Но происходит страшное: единственные московские знакомые Нади погибают в автокатастрофе, и главная героиня остается в чужом городе с сиротой Ванечкой на руках. Малыш станет самым близким для Нади человеком.

Это трогательный фильм о наивной девушке, которая, подобно Мадонне, с младенцем на руках проходит сквозь все круги царящего в стране политического и криминального хаоса. Этот фильм - о чистой душе, которая, храня веру в Добро, сможет помочь себе и многим другим.