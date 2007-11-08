Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Ванечка
1 постер
Киноафиша Фильмы Ванечка

Ванечка

Vanechka 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

1998 год. Время перемен. Но главная героиня как будто не замечает того, что происходит вокруг. Ее жизнь резко изменилась – у нее появился Ванечка. Наивная красавица Надя приезжает в Москву поступать во ВГИК. Но происходит страшное: единственные московские знакомые Нади погибают в автокатастрофе, и главная героиня остается в чужом городе с сиротой Ванечкой на руках. Малыш станет самым близким для Нади человеком.

Это трогательный фильм о наивной девушке, которая, подобно Мадонне, с младенцем на руках проходит сквозь все круги царящего в стране политического и криминального хаоса. Этот фильм - о чистой душе, которая, храня веру в Добро, сможет помочь себе и многим другим.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 8 ноября 2007
Дата выхода
8 ноября 2007 Россия Централ Партнершип 16+
8 ноября 2007 Беларусь
8 ноября 2007 Казахстан
11 ноября 2007 США
8 ноября 2007 Украина
Производство Фонд Михаила Калатозова, Россия 1
Другие названия
Vanechka, Vaņečka, Wanieczka, Ванечка
Режиссер
Елена Николаева
В ролях
Андрей Панин
Андрей Панин
Нина Русланова
Нина Русланова
Армен Джигарханян
Армен Джигарханян
Василий Мищенко
Василий Мищенко
Евдокия Германова
Евдокия Германова
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Ванечка
Попса 6.4
Попса (2005)
Кризис Веры 5.3
Кризис Веры (2007)
Любовь в СССР 6.3
Любовь в СССР (2012)
Игра в шиндай 5.2
Игра в шиндай (2006)
Время счастья 2 0.0
Время счастья 2 (2010)
Вдвоем на льдине 5.5
Вдвоем на льдине (2015)
Принципиальный и жалостливый взгляд 5.8
Принципиальный и жалостливый взгляд (1996)
Любовь и сакс 0.0
Любовь и сакс (2017)
45 секунд 5.5
45 секунд (2013)
6.3
Прощание (2013)
Четвертый пассажир 5.4
Четвертый пассажир (2013)
Чего хотят мужчины 5.7
Чего хотят мужчины (2013)

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше