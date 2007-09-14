Великобритания, Канада, США / драма, мелодрама / 18+
6.8
О фильме
Вторая Мировая Война, Ирландия, 1943 г. Смертельно раненный американский пилот просит местного парня вернуть обручальное кольцо его девушке в США. 50 лет спустя внезапно обнаружив кольцо, совершенно посторонний молодой человек узнав его историю, предпринимает поиски невесты погибшего пилота.
ПроизводствоCTR, Closing The Ring Ltd., Premiere Picture
Другие названия
Closing the Ring, A szerelem gyűrűje, Cerrando el círculo, Closing the Ring - Geheimnis der Vergangenheit, Kayıp yüzük, Körbe zárva, L'amour à jamais, O Elo do Amor, O kyklos ekleise, Povestea unui inel, Rakkauden sinetti, Richard Attenborough's Closing the Ring, Tancant el cercle, Um Amor para Toda a Vida, War and Destiny, Žiedo istorija, Znak miłości, Ο κύκλος έκλεισε, Да затвориш кръга, Замикаючи коло, Замыкая круг, あの日の指輪を待つきみへ, 戒，情人, Um Amor para Toda Vida