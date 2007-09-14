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Постер фильма Замыкая круг
6.8
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6.8

Замыкая круг

, 2007
Closing the Ring
Великобритания, Канада, США / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Замыкая круг
6.8

О фильме

Вторая Мировая Война, Ирландия, 1943 г. Смертельно раненный американский пилот просит местного парня вернуть обручальное кольцо его девушке в США. 50 лет спустя внезапно обнаружив кольцо, совершенно посторонний молодой человек узнав его историю, предпринимает поиски невесты погибшего пилота.

В ролях

Ширли МакЛэйн
Ширли МакЛэйн
Ethel Ann
Кристофер Пламмер
Кристофер Пламмер
Jack
Миша Бартон
Миша Бартон
Грегори Смит
Грегори Смит
Стивен Амелл
Стивен Амелл
Нив Кэмпбелл
Нив Кэмпбелл
Marie
Бренда Фрикер
Бренда Фрикер
Пит Постлетуэйт
Quinlan
Стивен Дон
Dylan Roberts
Wilbur
Джин Динови
Weeping Veteran
Аллан Хоуко
Аллан Хоуко
Peter Etty
Режиссер Ричард Аттенборо
Сценарист Питер Вудворд
Композитор Джефф Данна
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / Канада / США
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2007
Премьера онлайн 28 декабря 2007
Премьера в мире 14 сентября 2007
Дата выхода
14 сентября 2007 Россия 16+
30 мая 2008 Бразилия 12
28 декабря 2007 Великобритания
14 сентября 2007 Казахстан
14 сентября 2007 США
14 сентября 2007 Украина
MPAA R
Бюджет $23 500 000
Сборы в мире $1 449 091
Производство CTR, Closing The Ring Ltd., Premiere Picture
Другие названия
Closing the Ring, A szerelem gyűrűje, Cerrando el círculo, Closing the Ring - Geheimnis der Vergangenheit, Kayıp yüzük, Körbe zárva, L'amour à jamais, O Elo do Amor, O kyklos ekleise, Povestea unui inel, Rakkauden sinetti, Richard Attenborough's Closing the Ring, Tancant el cercle, Um Amor para Toda a Vida, War and Destiny, Žiedo istorija, Znak miłości, Ο κύκλος έκλεισε, Да затвориш кръга, Замикаючи коло, Замыкая круг, あの日の指輪を待つきみへ, 戒，情人, Um Amor para Toda Vida

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 14 голосов
6.5 IMDb
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саундтрек фильма Замыкая круг

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