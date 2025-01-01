Willie
Это грязь с территории лагеря.
Danny
Это из туннеля.
[Мак берет горсть грунта из туннеля и посыпает им холм на территории лагеря]
MacDonald
Куда бы мы её положили, её заметят за милю.
Willie
Ну, может быть, положим её под хижины. Грязь там тёмная.
MacDonald
Нет. Это самое первое место, которое они будут искать. Я видел вчера одну, измерявшую высоту под одной из хижин.
Willie
Ну, может быть, подсушим её до того же цвета.
Danny
У нас будет пятьдесят тонн грязи.
Willie
Ну, я просто размышлял вслух.
Bartlett
Если уж думать, ради бога, думай ясно. Где, чёрт возьми, Эшли-Пит?
MacDonald
Мы не можем уничтожить грязь и мы не можем её съесть. Единственное, что остается сделать: замаскировать её. Это предел моих размышлений.
[Эшли-Пит входит]
Bartlett
Разве вас не учили пунктуальности в Королевском флоте?
Ashley-Pitt
Ты не поверишь, но я думаю, у меня есть решение. Проблема в том, как избавиться от грязи туннеля над лагерем.
[Эрик протягивает Дэнни и Уилли одеяло, которое они расстилают на пол, пока Эрик готовит своё устройство]
Ashley-Pitt
Теперь наполните эти мешки грязью из туннеля. Затем, надев их под штаны, выйдите на территорию лагеря и потяните за нитки в карманах. Булавки вытащатся...
[Эрик вытащил булавки, чтобы показать]
Danny
Эрик, отлично.
Ashley-Pitt
Всё, что нужно сделать, это... толкнуть его. Если ты не полный дурак, хорьки ничего не увидят.
MacDonald
Это безумно гениально. Что скажешь, Роджер?