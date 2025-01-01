Меню
Sedgwick Дэнни, ты говоришь по-русски?
Danny Чуть-чуть, но только одно предложение.
Sedgwick Ну, давай, дружище.
Danny Я вас люблю.
Sedgwick Я я вас...
Danny Люблю.
Sedgwick Люблю? Я вас люблю. Я вас люблю. Что это значит?
Danny Я люблю тебя.
Sedgwick Люблю тебя. И что с того?
Danny Не знаю, я сам им не собирался пользоваться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фон Люгер Все ли американские офицеры такие невоспитанные?
Хилтс Да, процентов на 99.
Фон Люгер Тогда, возможно, пока вы с нами, у вас будет шанс научиться. Десять дней в изоляции, Хилтс.
Хилтс КАПИТАН Хилтс.
Фон Люгер Двадцать дней.
Хилтс Понял. Э-э, ты все еще будешь здесь, когда я выйду?
Фон Люгер [видно раздражение] В карцер!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ramsey Полковник фон Люгер, для всех офицеров есть священный долг — пытаться бежать. Если побег невозможен, то их священный долг — заставить врага тратить чрезмерное количество войск на охрану, и по возможности всячески досаждать противнику.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Von Luger Похоже, в итоге ты увидишь Берлин раньше меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hilts Подожди минутку. Ты что, всерьёз предлагаешь, что если я переползу через проволоку... осмотрю всё там... и меня не поймают... то я сам сдамся и меня опять закинут в камеру на пару месяцев, чтобы ты получил нужную информацию?
Bartlett Да.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sedgwick [По причине, по которой он стоит у душа] Я за ним присматриваю. Я спасатель.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Colin Боюсь, этот чай отвратительный. Наверное, эти проклятые листья использовали уже раз двадцать. Не то чтобы меня это сильно беспокоило. Чай без молока — это же варварство.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hilts Я ещё не видел Берлин — ни с земли, ни с воздуха, и собираюсь сделать это до конца войны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Colin Спасибо, что вытащил меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bartlett Хилтс, как ты дышишь?
Hilts О, у нас есть стальной прут с петлями. Засунем его и будем делать дырки для воздуха по ходу дела.
[к Рэмзи]
[к Рэмзи]
Hilts Спокойной ночи, сэр.
[уходит]
[уходит]
MacDonald Почему раньше никто не додумался? Это так глупо, что просто гениально!
[лицо меняется]
[лицо меняется]
MacDonald О, но это вызовет внимание всех охранников лагеря!
Bartlett Не знаю. Может, мы слишком умничаем. Если мы остановим все побеги, это только убедит охрану, что мы копаем туннель.
Ramsey Надеюсь, это сработает. Если нет, эти двое надолго окажутся в карцере.
[переключение на Хилтса и Айвза, которых ведут обратно в карцер, покрытых грязью]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[на некоторых материалах он делает одежду для побега]
Bartlett Где же ты взял эти вещи, ради Бога?
Griffith Хендли.
Bartlett Ну и откуда он их взял?
Griffith Ну, я спросил его об этом.
Bartlett Что он сказал?
Griffith "Не спрашивай."
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hendley Колин не слепой, пока он со мной. И он пойдёт со мной!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ashley-Pitt [наблюдая, как Хилтса возвращают в лагерь] Я не думал, что его так быстро поймают.
Bartlett Его не поймали.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фон Люгер За последние четыре года Рейх был вынужден потратить огромное количество времени, сил, людских ресурсов и оборудования на поимку сбегающих офицеров-военнопленных.
Рамзи Ну, по крайней мере, приятно знать, что тебя разыскивают.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Goff Нет налогообложения без представительства!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bartlett Вирджил, не так ли?
Hilts Хилтс. Просто Хилтс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Danny О, Хендли. Мне нужна отмычка. Большая, тяжёлая.
Hendley Только одна?
Danny Две было бы лучше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первая заставка]
Титр Это настоящая история. Хотя персонажи — собирательные образы реальных людей, а время и место сжаты, каждый подробный момент побега изложен так, как это было на самом деле.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Colin Знаешь, он прав. Он прав. Мне правда не стоит идти. Мои глаза всё хуже и хуже. Кажется, это называется прогрессирующая миопия. Я могу видеть вещи здесь.
[смотрит на булавку]
[смотрит на булавку]
Colin Да, я её хорошо вижу, а вот тебя — словно в тумане.
Hendley Я знаю. Чёрт побери, мы всё сделаем отлично. Колин, у тебя есть чай?
Colin Да, конечно.
Hendley Давай выпьем.
Colin Прекрасно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Стратвич Что ты тут у проволоки делаешь?
Хилтс Ну, как я Максу говорил, я пытался прорезать себе...
Немецкий солдат [Голос] Ауктунг!
[Входит фон Люгер]
Фон Люгер Что ты у проволоки делал?
Хилтс Ну, как я Максу говорил... я пытался прорезать провод, потому что хочу выбраться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hilts Сколько вы собираетесь вывести?
Bartlett Двести пятьдесят.
Hilts Двести пятьдесят?
Bartlett Да.
Hilts Ты с ума сошёл. Тебя надо в дурку закрыть. И тебя тоже. Двести пятьдесят человек просто идут по дороге, вот так вот?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stratwitch Ваше имя?
Ives Айвс.
[Страчвиц просматривает досье на заключённых]
Stratwitch Айвс... Айвс... Ах да. Арчибальд Айвс. Шотландец. Фотография не передаёт всей правды.
Ives Хотелось бы увидеть вас в похожих обстоятельствах.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[собирая дрова, чтобы укрепить туннели, Хилтс снимает деревянные планки с кроватей в спальном помещении барака, держит их в руках и осторожно выходит в коридор]
Кавендиш [проходит мимо Хилтса в коридоре по пути к своей койке] Пять золотых колец. Четыре певчих птицы — черт побери, я никогда так не пахал в жизни. Привет, Хилтс!
Хилтс [поворачивается и пытается предупредить его] Эй, Кавендиш...
Кавендиш Четыре певчих птицы, три французские курицы, две голубки и куропатка на груше — алли-уп!
[Кавендиш забирается на верхнюю койку и прыгает на не поддерживаемый матрас, который прогибается под его весом вместе с каркасом кровати и двумя кроватями снизу. Хилтс подходит к двери и видит Кавендиша на полу]
Хилтс Пустяки.
[Уходит]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ramsey Гестапо сильно тебя потрепало?
Bartlett Не так сильно, как я теперь собираюсь им отплатить.
Ramsey Роджер, личная месть должна оставаться вне того, что нам здесь предстоит делать. На кону слишком много жизней.
Bartlett [с насмешкой] Какие у меня личные чувства — неважно. Ты назначил меня Большим Иксом. И моя обязанность — всеми силами мешать, сбивать с толку и путать врага.
Ramsey Это верно.
Bartlett Вот именно. Я собираюсь устроить такой ужасный бардак в этом их третьем рейхе, что тысячи солдат, которые могли бы быть на фронте, будут связаны здесь, присматривая за нами.
Ramsey Как?
Bartlett Отправляя больше людей на свободу из этого их "идеального" лагеря, чем когда-либо прежде. Не по два-три или дюжине, а двести, триста. Разбросать их по всей Германии.
Ramsey Ты думаешь, это возможно?
Bartlett У нас есть люди, чтобы это сделать. Гуны свезли сюда всех мастеров побега Германии. Ты сам это сказал.
Ramsey Ты думал, что это может стоить?
Bartlett Я думал о том унижении, если мы просто... покорно сдадимся. Подчиниться и поползти. Ты же не предлагаешь этого, правда, сэр?
Ramsey Я должен тебе кое-что сказать, Роджер. Как бы ни был неудовлетворителен этот лагерь, Главное командование всё же оставило нас в руках Люфтваффе. Не гестапо и не СС.
Bartlett Слушай, сэ
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ramsey Идея Роджера была отомстить врагу самым жестким способом, как только мог, устроить полный хаос. Судя по тому, что мы здесь слышали, похоже, он именно так и поступил.
Hendley Как думаешь, оно того стоило?
Ramsey Зависит от точки зрения, Хендли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steinach Герр Бартлетт!
[Бартлетт оборачивается и что-то говорит по-немецки]
Steinach Ваш немецкий хорош. И, говорят, французский тоже. Руки...
[достаёт пистолет]
Steinach ВВЕРХ!
[Бартлетт сдаётся]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bartlett Господа, без сомнения вы слышали бессмертные слова нашего нового коменданта: отдавайте силы на дела, не связанные с побегом, и как можно комфортнее переживёте войну.
Sedgwick [иронично] Ха!
Bartlett Ну, именно это мы и собираемся сделать. Мы посвятим наши силы спорту и садоводству, всем культурным занятиям, насколько это касается их. Фактически мы уложим охрану спать. Тем временем мы копаем. Даже поверхностного взгляда на лагерь достаточно, чтобы увидеть, что бараки 104 и 105 ближе к лесу. Первый туннель выходит из 105-го, прямо на восток под Vorlager, камеру и проволоку.
Willie Но это более трёхсот футов, Роджер!
Bartlett Вы сделали замер, Деннис?
Cavendish Это пока что временный замер, сэр. Я оцениваю его в чуть более трёхсот тридцать пять футов.
Bartlett Сообщите, когда будет точный замер. Уилли, на этот раз копаем прямо вниз на тридцать футов, затем перейдём в горизонтальное движение. Это исключит любые вопросы по обнаружению звука или зондированию.
Willie Ладно, Роджер. Но вы сказали «первый туннель»?
Bartlett Я сделал. Их будет три. Назовём их Том, Дик и Гарри. Том, как говорил, выходит прямо на восток от 104-го. Дик выходит на север от кухни, а Гарри выходит параллельно Тому от 105-го. Если охрана найдёт один, перейдём к другому.
MacDonald Сколько людей планируете вывести, Роджер?
Bartlett Двести пятьдесят.
[Удивлённые взгляды]
Bartlett На этот раз полумеры не будет, господа. Для каждого будут удостоверения личности и документы. А Грифф, нам понадобятся наряды на всех.
Griffith Двести пятьдесят?
Bartlett В основном гражданская одежда.
Griffith Да, но, эм... ладно, Роджер.
Bartlett Мак. Карты, одеяла, рационы, компасы для всех беглецов и расписания на каждый поезд.
MacDonald Верно, Роджер.
[Заходит Блайт]
Colin Извиняюсь за опоздание, Роджер.
Bartlett Всё в порядке, Колин. Садись. Мы будем копать туннель.
Colin Замечательно.
Bartlett Уилли, ты и Дэнни будете королями туннелей. Дэнни, ты будешь отвечать за ловушки, а завтра я вместе с тобой уточню точное место.
Danny Хорошо.
Bartlett Седжвик — производитель. Гриффит — как я говорил, портной. Ниммо и Хейс, отвлекающие меры. Мак, конечно, займётся разведкой. Хендли? Мы ещё не встречались. Заготовщик?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики первой части]
Hilts [после смерти Айвза] Сэр, скажите, какую именно информацию вам нужно. Я сегодня вечером выхожу.
Bartlett Понятно.
[Дэнни]
Bartlett Открывай, Гарри. Копаем. Без перерыва.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hilts Держись, Бартлетт. Тебе не хватает шести метров.
Bartlett Что значит, не хватает шести метров?
Hilts До леса тебе не хватает шести метров. Яма прямо здесь, на виду. Сторож между нами и светом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Willie [прибытие в Шталаг Люфт III] Насколько далеко деревья, Дэнни?
Danny Больше... чем двести футов.
Willie Да, я бы сказал триста.
Danny Долго копать.
Willie Мы попросим Кэвендиша провести обмеры. Жаль, что Большой Икс не с нами.
Danny Вилли, ты думаешь, Икс сбежал?
Willie Если бы да, он бы как-то дал нам знать.
Danny Гестапо, ты думаешь?
Willie Либо это, либо он мёртв.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Willie Это грязь с территории лагеря.
Danny Это из туннеля.
[Мак берет горсть грунта из туннеля и посыпает им холм на территории лагеря]
MacDonald Куда бы мы её положили, её заметят за милю.
Willie Ну, может быть, положим её под хижины. Грязь там тёмная.
MacDonald Нет. Это самое первое место, которое они будут искать. Я видел вчера одну, измерявшую высоту под одной из хижин.
Willie Ну, может быть, подсушим её до того же цвета.
Danny У нас будет пятьдесят тонн грязи.
Willie Ну, я просто размышлял вслух.
Bartlett Если уж думать, ради бога, думай ясно. Где, чёрт возьми, Эшли-Пит?
MacDonald Мы не можем уничтожить грязь и мы не можем её съесть. Единственное, что остается сделать: замаскировать её. Это предел моих размышлений.
[Эшли-Пит входит]
Bartlett Разве вас не учили пунктуальности в Королевском флоте?
Ashley-Pitt Ты не поверишь, но я думаю, у меня есть решение. Проблема в том, как избавиться от грязи туннеля над лагерем.
Bartlett Ну, конечно.
Ashley-Pitt Не возражаете?
[Эрик протягивает Дэнни и Уилли одеяло, которое они расстилают на пол, пока Эрик готовит своё устройство]
Ashley-Pitt Теперь наполните эти мешки грязью из туннеля. Затем, надев их под штаны, выйдите на территорию лагеря и потяните за нитки в карманах. Булавки вытащатся...
[Эрик вытащил булавки, чтобы показать]
Danny Эрик, отлично.
Ashley-Pitt Всё, что нужно сделать, это... толкнуть его. Если ты не полный дурак, хорьки ничего не увидят.
MacDonald Это безумно гениально. Что скажешь, Роджер?
Bartlett Попробуем это завтра утром.
Ashley-Pitt У меня уже получилось. Это работает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hilts Как у них в Шотландии крота называют?
Ives Крота?
Hilts Ага.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рамзи [после жалоб на множество побегов] Полковник, вы действительно ждёте, что офицеры забудут о своём долге?
фон Люгер [неохотно] Нет. Именно потому, что мы ожидаем обратного, вы здесь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ramsey Да здравствуют повстанцы.
Goff Долой британцев.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Von Luger Мне довелось знать немало британских офицеров в этой войне. И смею думать, что мы понимаем друг друга.
[Айвз издаёт звук, похожий на фыркание]
Von Luger Вы первый американский офицер, с кем я встретился. Хилтс, верно?
Hilts Капитан Хилтс, если быть точным.
Von Luger Семнадцать попыток побега.
Hilts Восемнадцать, сэр.
Von Luger Человек-туннельщик, инженер.
Hilts Лётчик.
Von Luger Полагаю, в американской армии вас называют горячим пилотом.
Hilts Ага.
Von Luger К сожалению, вас всё равно сбили. Так что мы оба прикованы к земле до конца войны.
Hilts Ну, вы говорите за себя, полковник.
Von Luger Есть другие планы?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяющаяся реплика]
Colin Отлично!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MacDonald Боже мой, они нашли Тома.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bartlett Не Колин. Он был бы ужасным риском для всего побега. Это должно быть моё решение.
Hendley Хочешь поговорить о рисках? Давай поговорим о рисках. Давай поговорим о тебе. Ты — самый большой риск, который у нас есть. Гестапо тебя прицелило. Никто не говорил, что ты не можешь идти.
Bartlett Это правда, и я думал о Гестапо. Но если ты спрашиваешь меня, насколько далеко командир может зайти, или осмелиться, или должен иметь право играть в бога — я не могу тебе ответить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Colin Чаю?
Hendley Я пил чай только один раз — в больнице.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sorren Что, чёрт возьми, ты там втащил, пианино?
Sedgewick О, очень смешно, приятель.
Sorren Седжвик, ты этим делом не протащишься.
Sedgewick [втягивает свой чемодан в туннель] Я справлюсь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hilts [пробует самогон, говорит хриплым голосом] Вот это да!
Hendley [пробует самогон, говорит хриплым тоном] Вот это да!
Goff [пробует самогон, сильно кашляет и слабо говорит, всё ещё кашляя] ... вот это да...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stratwitch [Дэнни и Седжвик пытаются улизнуть с группой русских пленных] Стой!
[подходит к Седжвику]
Stratwitch Вон!
[пауза]
Stratwitch ВОН!
Danny [Нет, нет! Товарищ!] Нет, нет! Товарищ!
Stratwitch О, он твой друг.
Danny [Товарищ!] Товарищ!
Stratwitch А кто поручится за тебя, лейтенант Виленски? Выходи, Седжвик.
Danny [отдаёт пальто русскому пленному и выходит из строя] Спасибо.
[спасибо]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sorren Роджер, кто будет отвечать за охрану этой группы?
Bartlett Ты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hilts [пробуют свой самогон] Вот это да!
Hendley Вот это да!
Goff [начинает неистово кашлять] Вот это да!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Goff [Седжуик только что спустился к входу в туннель] Это был Седжуик с его чемоданом?
Cavendish Кто же ещё?
Goff Хорошо бы ему сейчас быть в Австралии с его кенгуру.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Danny Вилли, с детства я ненавижу и боюсь маленьких комнат, шкафов, пещер.
Willie Но Дэнни, ты выкопал уже семнадцать тоннелей. Более семнадцати!
Danny Потому что я должен выбраться! Я скрываю страх и копаю. Завтра ночью в тоннеле со всеми этими людьми... боюсь, что на этот раз я могу потерять голову и сорвать побег для всех.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hendley Правильно.
Bartlett Деннис, карты и планы. Колин, займёшься своим обычным делом. Эрик, ты уже подумал, как избавиться от этой грязи?
Ashley-Pitt Да, подумал. Как обычно, в привычных местах. Три туннеля я не ожидал, но справимся.
Sorren Роджер, кто займётся охраной всего этого?
Bartlett Ты. Хочу, чтобы у нас была система шпионов, покрывающая весь лагерь спереди до сзади, проверяющих каждого охранника при входе и выходе. Хочу такую систему сигналов, чтобы, если кто-то из копов подойдёт ближе, чем на полсотни шагов к любому из наших укрытий, мы могли сразу прекратить работу без единого знака.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дэнни [готовятся начать тоннель для побега] Мы готовы.
Бартлетт Достаточно большой?
Дэнни Идеально. Прямо посередине фундамента.
[мелом пишет "17" в углу бетона]
Бартлетт Удачи нам, Дэнни.
Хендли [тихо Маку] Почему семнадцать?
МакДональд Это семнадцатый тоннель, который начал Дэнни.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[немецкий командир лагеря объясняет, почему так много неисправимых союзных военнопленных оказались в лагере Шталаг]
Фон Люгер Фактически мы сложили все наши испорченные яйца в одну корзину. И собираемся тщательно за ней следить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stratwitch Я не буду сейчас принимать меры против вас. Это первый день здесь, и уже было много глупостей и неосторожности... с обеих сторон!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Герр Кун У нас есть основания полагать, что этот заключённый — мозг многих побегов.
фон Люгер [саркастично] Эскадрон-лидер Бартлетт уже три месяца у вас на попечении! А у гестапо лишь «основания полагать»!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hendley Давай, Роджер. Все мы здесь понимаем, что к чему, по крайней мере… большинство из нас. Твоя идея побега — начать ещё один фронт, вставить палки в колёса немцам в тылу. Ладно, это нормально, это нормально. Но как только мы переползем этот колючий проволочный забор, как только они начнут искать нас по всей Германии — миссия выполнена. А потом у нас свои планы.
Bartlett Ты имеешь в виду добраться до дома? К семье и детям?
Hendley Именно.
Bartlett Боже мой, человек. Ты правда думаешь, что я об этом не думал тоже?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bartlett Один человек может пройти через проволоку, даже убежать, но на самом деле в этом лагере есть немало таких, кто пытается сбежать, не только ты.
Hilts Понимаю.
[делает паузу, смотрит на Бартлетта]
Hilts Что-то приближается. Я это чувствую, и оно вот-вот за углом, эскадрильонный лидер!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Colin Чай без молока — это так не по-английски.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Немецкий полицейский [Полиция допрашивает Бартлетта и Макдональда на французском, и они отвечают убедительно, поэтому он позволяет им идти дальше. Затем он говорит по-английски...] Удачи.
Макдональд [По-английски] Спасибо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bartlett [американская водка] За три года, семь месяцев и две недели, что я в этой «мешке», это самая необыкновенная штука, которую я когда-либо пробовал. Просто потрясающе!
MacDonald Ну, я думаю, что это довольно хорошо... Если позволите, сэр, я, пожалуй, позвоню Айвзу. То есть, вызову Айвза.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Colin Я чёрта не вижу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cavendish [Хилтс только что снял доски со всех кроватей, и Денис заходит после пения] 5 золотых колец, 4 певчих птицы, чёртово пение, привет, Хилтс.
Hilts Денис, подожди...
Cavendish 3 французские курицы, 2 горлицы и куропатка, алле-уп!
[прыгает на кровать и проваливается сквозь все три]
Hilts [видит, что Денис провалился сквозь кровать] Неважно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фон Люгер Сегодня возвращается одиннадцать ваших человек.
Рэмзи О? Кто?
Фон Люгер У меня нет такой информации. Мне... Мне приказано вышестоящим начальством сообщить, что... что пятьдесят ваших офицеров были расстреляны при попытке побега.
Рэмзи Расстреляны?
Фон Люгер Их... их личные вещи будут возвращены.
Рэмзи Сколько из них было ранено?
Фон Люгер Вот списки... погибших.
Рэмзи Сколько из пятидесяти было ранено?
Фон Люгер Никто. Мне просто приказано сообщить, что пятьдесят человек были...
Рэмзи Понятно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hilts Видишь, как эти головорезы поставили эти вышки?
Goff [глядя на вышки] Да.
Hilts Прямо посередине есть мёртвая зона.
Goff Мёртвая зона?
Hilts Парень может стоять у проволоки и ни одна вышка его не заметит. Та, что на конце, слишком далеко; они меня никогда не увидят, особенно ночью.
Goff Ты с ума сошёл.
Hilts Думаешь? Ну что ж, проверим прямо сейчас.
[бросает бейсбольный мяч к проволоке и наблюдает за охраной]
Hilts Теперь следующий шаг — чуть посложнее.
Goff Ты ведь не пойдёшь туда?
Hilts Пока они смотрят — нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hilts Один шанс. Когда охранник уйдёт в дальний конец лагеря, вы сможете вывести своих людей. Думаю, я доберусь до леса и дам сигнал, когда будете в безопасности.
Bartlett А что с башнями с головорезами?
Hilts Придётся рискнуть. Они будут смотреть за лагерем, а не за лесом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Herr Kuhn Сквадрон-лидер Бартлетт, если вы снова сбежите и вас поймают, вас расстреляют.
Herr Kuhn [к фон Люгеру] Хайль Гитлер!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sedgwick Всё в порядке. Всё в порядке, дружище. Мы просто ведём дружескую маленькую перебранку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hilts Я выхожу... наружу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bartlett В моей работе приходится задавать очень странные вопросы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фон Люгер Вам не откажут в обычных удобствах. Спорт, библиотека, актовый зал... и для садоводства мы предоставим инструменты. Надеемся, вы будете использовать их по назначению. Посвятите свои силы этим занятиям. Откажитесь от безнадежных попыток сбежать. И при разумном сотрудничестве мы все сможем переждать войну...
[предлагает Рэмзи сигарету]
Фон Люгер ...насколько это возможно с комфортом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hilts Ты знаешь, какой у нас здесь глина и гравий в лагере?
Ives Ага.
Hilts Как думаешь, сколько футов можно пройти, скажем, за восемь часов?
Ives Я мог бы прорезать эту землю, как сверло на конце шнека. Но знаешь, дело не в копании. Главное — укреплять стенки деревом и выносить землю. Вот что по-настоящему важно.
Hilts Нет, это не так, Айвз. Об этом беспокоиться не нужно.
Ives Но как ты собираешься выносить землю?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Dietrich [возвращая Бартлетта в лагерь] Если он снова попадётся нам в руки, ему не повезёт.
Von Luger Военно-воздушные офицеры — это ответственность Люфтваффе, а не СС или гестапо.
Preissen В данный момент — да, господин оберст. Поэтому он на время возвращён под вашу опеку.
Herr Kuhn Конечно, если Люфтваффе не справится, заключённые окажутся полностью под нашей ответственностью. К сожалению, мы не так профессионально понимаем это.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kramer Дурак! Перейти через проволоку — смерть!
Hilts [делая вид, что не понимает] Какая проволока?
Kramer Эта проволока! Предупредительная проволока!
Hilts А.
Kramer Пересекать её категорически запрещено. Ты это знаешь!
Hilts Да, но мой мячик откатился туда. Как мне его достать?
Kramer Сначала запроси разрешение!
Hilts А, ну ладно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Гестапо арестовали Бартлетта и МакДональда]
Preissen Ах, господин Бартлетт. И господин МакДональд. Мы снова вместе. Вы пожалеете, что когда-либо причинили нам столько хлопот!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Werner 'The Ferret' Что ты тут у грузовика делаешь?
Hendley Я краду инструменты.
Werner 'The Ferret' За кражу инструментов — в камеру.
Hendley Я просто шутил. Я не крал инструменты.
Werner 'The Ferret' А, ты американец.
Hendley Да, а ты немец.
Werner 'The Ferret' Конечно. А зачем ты приехал в Германию? Почему воюешь за Англию, своего врага?
Hendley Враг? О чём ты говоришь?
Werner 'The Ferret' В 1812-м они сожгли вашу столицу.
Hendley Это пропаганда.
Werner 'The Ferret' Это в учебниках истории.
Hendley Это чистая пропаганда.
Werner 'The Ferret' Я читал! А теперь иди отсюда. Если будешь воровать инструменты — в камеру.
Hendley Да, никаких инструментов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bartlett Сколько вы здесь, сэр?
Ramsey Прибыл сегодня. Новый лагерь, опытная охрана, элита. Вы встречались с комендантом?
Bartlett Да, встречался.
Ramsey Что с вами делали гестапо и эсэсовцы?
Bartlett Они хотели узнать, кто помог мне добраться до границы. Кто еще здесь? У нас есть Кавендиш?
Ramsey Ага.
Bartlett Ниммо и Соррен?
Ramsey Гриффит, Хейнс.
Bartlett Блайт?
Ramsey Да.
Bartlett Почти вся организация Х.
Ramsey Почти. Они зачистили все остальные лагеря и свалили нас сюда; как сказал фон Люгер, все протухшие яйца в одной корзине.
Bartlett В их методе есть безумие. А Томми Бристол?
Ramsey Нет, но есть, эм, американец Хендли.
Bartlett Он проныра, шантажист?
Ramsey Макдональд говорит, что он лучший.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Goff Эй, Вирджил. Эй, ты видел этот холодильник? Да уж, он здоровенный.
Hilts Похоже, они рассчитывают на большой оборот.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Blythe 'The Forger' Ты — закупщик.
Hendley Да, именно.
Blythe 'The Forger' Мне нужна камера.
Hendley Какая именно?
Blythe 'The Forger' Хорошая. 35-миллиметровая с объективом F2.8 и с фокальным затвором — сойдёт.
Hendley Ладно.
Blythe 'The Forger' И плёнка, конечно.
Hendley О, конечно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MacDonald [узнаем, что туннель копают на двадцать футов короче, чем до леса] Мы можем отложить до тех пор, пока не докопаемся до леса.
Bartlett Все документы датированы сегодняшним числом. Сейчас или никогда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Айвз [слушая, как Хилтс играет в ловлю сам с собой в холодильнике] Чем ты занимался в Штатах? Бейсболом?
Хилтс Нет, я учился в колледже. Слушай, Айвз?
Айвз А?
Хилтс Сколько побегов ты уже пытался совершить?
Айвз Ах, четыре сверху, семь снизу.
Хилтс Туннельщик, да?
Айвз Точно, это я.
Хилтс Какой у тебя рост, Айвз?
Айвз 5 футов 4 дюйма. Почему?
Хилтс Да так, просто интересно.
Айвз Чем ты занимался в колледже, физкультурой?
Хилтс Химической инженерией. Но немного катался на мотоцикле.
Айвз Велосипеды?
Хилтс Мотоциклы. Знаешь, кольцевые гонки, ярмарки. Подзарабатывал. Помогало оплатить учёбу.
Айвз О, я тоже немного гонял. В Шотландии.
Хилтс На мотоциклах?
Айвз Нет, на лошадях. Наездник.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hendley Ну, как тебе, Нэви?
Ashley-Pitt Должен признать, первые двадцать минут были интересными.
Willie Я бы сказал, что мы выставили себя посм.#й.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bartlett Блуи, где, чёрт возьми, насос для воздуха?
Sedgwick Терпение — это добродетель, Роджер!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hendley 'The Scrounger' [Относится к самогону, который они пьют] Знаешь, что это такое?
Blythe 'The Forger' А я тебе скажу, чего это не… Это не Наполеон Бренди...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джеймс Коберн
Джеймс Коберн
James Coburn
Чарльз Бронсон
Charles Bronson
Ханнес Мессемер
Hannes Messemer
Стив МакКуин
Стив МакКуин
Steve McQueen
Джеймс Дональд
James Donald
Ричард Аттенборо
Ричард Аттенборо
Richard Attenborough
Дональд Плэзенс
Donald Pleasence
Джеймс Гарнер
Джеймс Гарнер
James Garner
Дэвид Маккаллум
David McCallum
Джад Тейлор
Jud Taylor
Найджел Сток
Nigel Stock
Карл-Отто Альберти
Karl-Otto Alberty
Джон Лейтон
Уильям Расселл
William Russell
Джордж Микелл
George Mikell
