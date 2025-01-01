Willie Это грязь с территории лагеря.

Danny Это из туннеля.

[Мак берет горсть грунта из туннеля и посыпает им холм на территории лагеря]

MacDonald Куда бы мы её положили, её заметят за милю.

Willie Ну, может быть, положим её под хижины. Грязь там тёмная.

MacDonald Нет. Это самое первое место, которое они будут искать. Я видел вчера одну, измерявшую высоту под одной из хижин.

Willie Ну, может быть, подсушим её до того же цвета.

Danny У нас будет пятьдесят тонн грязи.

Willie Ну, я просто размышлял вслух.

Bartlett Если уж думать, ради бога, думай ясно. Где, чёрт возьми, Эшли-Пит?

MacDonald Мы не можем уничтожить грязь и мы не можем её съесть. Единственное, что остается сделать: замаскировать её. Это предел моих размышлений.

[Эшли-Пит входит]

Bartlett Разве вас не учили пунктуальности в Королевском флоте?

Ashley-Pitt Ты не поверишь, но я думаю, у меня есть решение. Проблема в том, как избавиться от грязи туннеля над лагерем.

[Эрик протягивает Дэнни и Уилли одеяло, которое они расстилают на пол, пока Эрик готовит своё устройство]

Ashley-Pitt Теперь наполните эти мешки грязью из туннеля. Затем, надев их под штаны, выйдите на территорию лагеря и потяните за нитки в карманах. Булавки вытащатся...

[Эрик вытащил булавки, чтобы показать]

Danny Эрик, отлично.

Ashley-Pitt Всё, что нужно сделать, это... толкнуть его. Если ты не полный дурак, хорьки ничего не увидят.

MacDonald Это безумно гениально. Что скажешь, Роджер?

Bartlett Попробуем это завтра утром.