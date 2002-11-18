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Джеймс Коберн
Джеймс Коберн
James Coburn
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Вопросы и ответы
Джеймс Коберн
James Coburn
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Дата рождения
31 августа 1928
Возраст
74 года
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
18 ноября 2002
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Джеймс Коберн
Родился 31 августа, 1928 года, Лорел, Небраска, США.
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Фильмография Джеймс Коберн
Снежные псы
семейный, комедия, спорт, приключения
2002, США / Великобритания
7.0
Корпорация Монстров
семейный, сказка, комедия, анимация
2001, США
8.0
Шантаж
криминал, драма
1997, США
6.0
Скорбь
триллер, драма
1997, США
7.0
Стиратель
драма, боевик, триллер
1996, США
7.0
Чокнутый профессор
драма, фэнтези, комедия
1996, США
5.0
Гудзонский ястреб
комедия, приключения, боевик
1991, США
7.0
Пэт Гэрретт и Билли Кид
биография, драма, вестерн
1973, США / Мексика
7.0
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