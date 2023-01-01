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Большой побег Большой побег
Киноафиша Фильмы Большой побег Большой побег, 1963: актеры и роли
The Great Escape Большой побег 1963 / США
8.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Большой побег, 1963: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Стерджес
В ролях
Стив МакКуин Стив МакКуин Steve McQueen Джеймс Гарнер Джеймс Гарнер James Garner Ричард Аттенборо Ричард Аттенборо Richard Attenborough Джеймс Дональд James Donald Чарльз Бронсон Charles Bronson Дональд Плезенс Donald Pleasence Джеймс Коберн Джеймс Коберн James Coburn
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