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Большой побег
Большой побег, 1963: актеры и роли
The Great Escape
Большой побег
1963 / США
Трейлер
8.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 8.2
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Большой побег, 1963: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Стерджес
В ролях
Стив МакКуин
Steve McQueen
Джеймс Гарнер
James Garner
Ричард Аттенборо
Richard Attenborough
Джеймс Дональд
James Donald
Чарльз Бронсон
Charles Bronson
Дональд Плезенс
Donald Pleasence
Джеймс Коберн
James Coburn
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