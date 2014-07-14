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Джеймс Гарнер
Джеймс Гарнер
James Garner
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Джеймс Гарнер
James Garner
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Дата рождения
7 апреля 1928
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
14 июля 2014
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Джеймс Гарнер
Родился 7 апреля, 1928 года. Норман, Оклахома, США
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Фильмография Джеймс Гарнер
Витрина DC: Супермен/Шазам! - Возвращение черного Адама
боевик, приключения, анимация
2010, США
7.0
Битва за планету Терра 3D
приключения, анимация
2009, США
6.0
Дневник памяти
драма, мелодрама
2004, США
8.0
Божественные тайны сестричек Я-Я
комедия, драма
2002, США
5.0
Атлантида: затерянный мир
анимация, приключения, сказка, семейный
2001, США
7.0
Космические ковбои
приключения, триллер, комедия, фантастика
2000, США / Австралия
7.0
Сумерки
мистика, драма, триллер, криминал
1998, США
7.0
Мэверик
приключения, комедия, вестерн
1994, США
7.0
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