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Джеймс Гарнер

James Garner
Джеймс Гарнер
Джеймс Гарнер James Garner
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Дата рождения
7 апреля 1928
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
14 июля 2014
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Джеймс Гарнер

Родился 7 апреля, 1928 года. Норман, Оклахома, США

Фильмография Джеймс Гарнер
Витрина DC: Супермен/Шазам! - Возвращение черного Адама
Витрина DC: Супермен/Шазам! - Возвращение черного Адама
боевик, приключения, анимация 2010, США
7.0
Битва за планету Терра 3D
Битва за планету Терра 3D
приключения, анимация 2009, США
6.0
Дневник памяти
Дневник памяти
драма, мелодрама 2004, США
8.0
Божественные тайны сестричек Я-Я
Божественные тайны сестричек Я-Я
комедия, драма 2002, США
5.0
Атлантида: затерянный мир
Атлантида: затерянный мир
анимация, приключения, сказка, семейный 2001, США
7.0
Космические ковбои
Космические ковбои
приключения, триллер, комедия, фантастика 2000, США / Австралия
7.0
Сумерки
Сумерки
мистика, драма, триллер, криминал 1998, США
7.0
Мэверик
Мэверик
приключения, комедия, вестерн 1994, США
7.0
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