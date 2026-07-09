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Даниил: Огненная печь
Даниил: Огненная печь
, 2026
Daniel
Канада, США / драма
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Даниил: Огненная печь
Тизер
Тизер
В ролях
Мена Массуд
Daniel
Элайджа Александер
King Nebuchadnezzar
Luke McGibney
Shacar
Чандан Рой Саньял
Ashpenaz
Зэкэри Коффин
Бенедикт Гарретт
Rider
Джеффри Джулиано
Bimal Oberoi
Mysterious Man
Vladimir Angelove
Hilkiah
Adam Lahraoui
Mishael
Zaki Ali
Azariah
Sophia Decaro
Susanna
Режиссер
Daniel Kooman
,
Matthew Kooman
Сценарист
Daniel Kooman
,
Matthew Kooman
Композитор
Tyler Michael Smith
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Канада / США
Год выпуска
2026
Премьера в мире
18 сентября 2026
Производство
Unveil Studios, Pinnacle Peak Pictures
Другие названия
Daniel, Daniel: The Fiery Furnace
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