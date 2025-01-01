Doctor Gogol Быть рядом с тобой вот так — это большее счастье, чем я когда-либо знал.

Yvonne Orlac Но, доктор Гоголь, если честно, я пригласила вас сюда, чтобы поговорить о Стивене, и вы должны сказать мне правду. Сможет ли он когда-нибудь играть снова? Я имею в виду, как раньше?

Doctor Gogol Её мысли только о нём!

Yvonne Orlac Он мой муж, и я его люблю.

Doctor Gogol Разве в твоём сердце нет места даже для жалости к человеку, который никогда не знал любви женщины, но — поклонялся тебе с того дня, как впервые прошёл мимо этого нелепого маленького театра...

Yvonne Orlac Доктор Гоголь, прошу вас.

Doctor Gogol О, я больше не могу молчать! Ты женщина, ты должна была знать!

Yvonne Orlac Да, да, я знала о твоих чувствах ко мне. Я этим пользовалась. И раз ты спасла Стивена, я чувствую к тебе глубокую дружбу, больше чем к кому-либо, но я ничего больше дать тебе не могу.

Yvonne Orlac Ничего. Даже если бы я его не любила, в тебе есть что-то, что...

Yvonne Orlac Пугает меня.

Doctor Gogol Ты жестока! Но лишь для того, чтобы быть доброй.