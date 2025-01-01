Assistant Prefect
Вот американский журналист, которого вы просили привести.
Reagan, the American Reporter
[ассистенту]
Привет, парень.
[Розе]
Reagan, the American Reporter
Здравствуйте, шеф.
Prefect Rosset
Ах, месье Риган. Вы тот самый, кто будет освещать это казнь?
Reagan, the American Reporter
Да, жаль, что будет освещать так, что я не смогу смотреть. Знаете, у меня слабый желудок.
Prefect Rosset
Этот Ролло — американец.
Reagan, the American Reporter
Да, именно поэтому это будет хорошая история для нашей газеты.
Prefect Rosset
На самом деле мы хотим избежать излишнего сенсационализма в американской прессе.
Reagan, the American Reporter
О, я понимаю, о чём вы. Я буду использовать мягкий карандаш.
Prefect Rosset
Спасибо. И если, как вы говорите, нервы у вас слабоваты, советую взять с собой фляжку коньяка.
Reagan, the American Reporter
Нет, джин, шеф. Джин для казней, пиво для дней рождения, вино для свадеб, а шампанское...
Reagan, the American Reporter
[целует кончики пальцев]
Reagan, the American Reporter
О хо, шампанское!
Prefect Rosset
Для чего?
Reagan, the American Reporter
Вы это спрашиваете и при этом француз?