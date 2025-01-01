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Киноафиша Фильмы Руки Орлака Цитаты из фильма Руки Орлака

Цитаты из фильма Руки Орлака

Françoise, Gogol's Housekeeper [имеется в виду восковая фигура Ивонн] Она вышла немного прогуляться!
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Доктор Гоголь [Относится к восковой статуе Ивонн, которую загружают в грузовик] Куда вы везёте эту фигуру?
Лавен - владелец воскового музея В плавильню.
Доктор Гоголь В плавильню?
Лавен - владелец воскового музея В этой штуке пятьдесят франков воска.
Доктор Гоголь Тогда, наверное, вы возьмёте за неё семьдесят пять, так?
Лавен - владелец воскового музея В чём смысл?
Доктор Гоголь Ты когда-нибудь слышал о Галатее?
Лавен - владелец воскового музея Гала-кого? Не хочешь статую его, нет?
Доктор Гоголь Мне не нужна статуя Галатеи. Видишь ли, она сама была статуей. Пигмалион создал её. Из мрамора, не из воска. И потом она ожила у него на руках.
Лавен - владелец воскового музея [зовет помощника] Заводи мотор, Генри. На улицах Монмартра в такое время странные люди бродят.
Доктор Гоголь [протягивает ему визитку] Вот, сто франков, если доставишь статую к моему дому.
Лавен - владелец воскового музея [читает визитку] Договорились, доктор Го... голь. С утра пораньше.
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Doctor Gogol Невозможно?
Dr. Wong, Gogol's Assistant Невозможно!
Doctor Gogol Наполеон говорил, что это слово не по-французски.
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Рейган, американский репортёр [когда Ролло подходит к гильотине] Не повезло, парень!
Ролло, фокусник с ножами Рано или поздно всем достается по полной.
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Рейган, американский репортёр Это старая история. Старый семейный врач влюбился в девушку и пытается свалить на её мужа убийство, чтобы избавиться от него. Он занимается чем-то очень странным с телом Ролло.
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Man on Train with Dog У меня здесь автографы сотни знаменитых людей, и ни одного убийцы.
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Doctor Gogol Быть рядом с тобой вот так — это большее счастье, чем я когда-либо знал.
Yvonne Orlac Но, доктор Гоголь, если честно, я пригласила вас сюда, чтобы поговорить о Стивене, и вы должны сказать мне правду. Сможет ли он когда-нибудь играть снова? Я имею в виду, как раньше?
Doctor Gogol Её мысли только о нём!
Yvonne Orlac Он мой муж, и я его люблю.
Doctor Gogol Разве в твоём сердце нет места даже для жалости к человеку, который никогда не знал любви женщины, но — поклонялся тебе с того дня, как впервые прошёл мимо этого нелепого маленького театра...
Yvonne Orlac Доктор Гоголь, прошу вас.
Doctor Gogol О, я больше не могу молчать! Ты женщина, ты должна была знать!
Yvonne Orlac Да, да, я знала о твоих чувствах ко мне. Я этим пользовалась. И раз ты спасла Стивена, я чувствую к тебе глубокую дружбу, больше чем к кому-либо, но я ничего больше дать тебе не могу.
Doctor Gogol Ничего!
Yvonne Orlac Ничего. Даже если бы я его не любила, в тебе есть что-то, что...
Doctor Gogol Отталкивает.
Yvonne Orlac Пугает меня.
Doctor Gogol Ты жестока! Но лишь для того, чтобы быть доброй.
Yvonne Orlac О, спасибо, что пытаешься понять.
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Doctor Gogol У тебя кровь на щеке, Галатея.
[смешок]
Doctor Gogol Похоже, воск умеет кровоточить.
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Rollo the Knife Thrower [увидев гильотину] Парень! Это что-то, да?
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Доктор Гоголь [отчаянно] Я покорил науку! Почему же не могу покорить любовь?
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Yvonne Orlac Опять цветы! Настоящий джентльмен старой закалки, Мари.
Marie, Yvonne's Maid Старые или новые — все пробуют одни и те же номера.
Yvonne Orlac [читает с карточки, которая была в коробке с розами рядом] "Сегодня я печален, ведь больше не смогу смотреть на тебя каждый вечер из моего одинокого, тенистого ложа." И ни подписи.
Marie, Yvonne's Maid Нельзя каждый вечер сорок семь ночей подряд приносить один и тот же ящик, чтобы весь театр не знал, кто ты. Гоголь. Отвратительно звучащее чужое имя.
Yvonne Orlac Это было очень подло с твоей стороны. Тебе должно быть стыдно смеяться над знаменитым человеком, как доктор Гоголь.
Marie, Yvonne's Maid Ну, если он такой знаменитый, зачем он всё время тут шляется?
Yvonne Orlac Почему, Мари, он мой публика! Нет, он действительно великий хирург. Он лечит искалеченных детей и покалеченных солдат.
Marie, Yvonne's Maid Ох, солдаты! Хотела бы я, чтобы он меня одного починил.
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Doctor Gogol И вот я беру её волосы... одним длинным чёрным жгутом обвиваю три раза её маленькую шейку... и душу. Боли она не чувствует. Я уверен, что боли она не чувствует.
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Доктор Гоголь [к восковой статуе Ивонны] Галатея! А я не Пигмалион!
[Берёт книгу и читает]
Доктор Гоголь «Лицо всего мира изменилось, думаю, с тех пор как впервые услышал шаги твоей души...»
[Переворачивает страницу]
Доктор Гоголь «Угадай теперь, кто держит тебя? Смерть, сказал я. Но тут раздался серебристый ответ: не смерть, а любовь!»
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Ивон Орлак [имеется в виду Гоголь] Он лечит искалеченных детей и покалеченных солдат.
Мари, горничная Ивон Солдат? Вот бы он меня тоже починил.
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Reagan, the American Reporter Эй, шеф, этот доктор Гоголь — явно сумасшедший!
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Yvonne Orlac Сколько раз он уже кашлял?
Marie, Yvonne's Maid Два, шесть, восемь — кто их сосчитает?
Yvonne Orlac Возможно, у него простуда.
Marie, Yvonne's Maid Если не кашляет — значит, не любит, а если кашляет слишком много — значит, простыл.
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Assistant Prefect Вот американский журналист, которого вы просили привести.
Reagan, the American Reporter [ассистенту] Привет, парень.
[Розе]
Reagan, the American Reporter Здравствуйте, шеф.
Prefect Rosset Ах, месье Риган. Вы тот самый, кто будет освещать это казнь?
Reagan, the American Reporter Да, жаль, что будет освещать так, что я не смогу смотреть. Знаете, у меня слабый желудок.
Prefect Rosset Этот Ролло — американец.
Reagan, the American Reporter Да, именно поэтому это будет хорошая история для нашей газеты.
Prefect Rosset На самом деле мы хотим избежать излишнего сенсационализма в американской прессе.
Reagan, the American Reporter О, я понимаю, о чём вы. Я буду использовать мягкий карандаш.
Prefect Rosset Спасибо. И если, как вы говорите, нервы у вас слабоваты, советую взять с собой фляжку коньяка.
Reagan, the American Reporter Нет, джин, шеф. Джин для казней, пиво для дней рождения, вино для свадеб, а шампанское...
Reagan, the American Reporter [целует кончики пальцев]
Reagan, the American Reporter О хо, шампанское!
Prefect Rosset Для чего?
Reagan, the American Reporter Вы это спрашиваете и при этом француз?
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Франсуа, домработница Гоголя [Показывает неглиже на восковую фигуру Ивонн] А теперь посмотри, что он для тебя купил, дорогая. Это стоило ему целую мою месячную зарплату. Но тебе-то что с того? Я нанялась горничной. А теперь кто я? Прислуга у восковой фигуры. И ловушка для мух у цветка. Подожди-ка, подожди минутку.
[Берёт муху из бутылки, даёт плотоядному растению рядом]
Франсуа, домработница Гоголя Вот твой ужин. Скоро ты умрёшь, дорогая. Он любит мёртвое.
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Doctor Gogol На твоей щеке кровь, Галатея. Значит, воск может кровоточить. Галатея! Я Пигмалион! Ты была воском, но ожила в моих руках!
Yvonne Orlac Отпусти меня, Гоголь! Пожалуйста!
Doctor Gogol Ты говоришь! Ты говоришь со мной! Моя любовь воскресила тебя! Галатея, дай мне свои губы!
Yvonne Orlac Отпусти меня! Отпусти!
Doctor Gogol Почему ты боишься меня? Я люблю тебя! Я люблю тебя! Ты ожила для меня! Ты меня не узнаёшь, Галатея?
Yvonne Orlac Да. Да, я — Галатея. Но отпусти меня сейчас, пожалуйста! Обещаю вернуться!
Doctor Gogol Ты врёшь. Ты не вернёшься. Ты ненавидишь меня. Ты меня презираешь.
Yvonne Orlac Нет, нет!
Doctor Gogol [слышит в воображении голос Ивонн, говорящий: «Лгун! Лицемер! Ты меня отвраще###!»] Но я люблю тебя!
[Слышит свой голос, повторяющий: «Каждый убивает то, что любит. Каждый убивает то, что любит. Каждый убивает то, что любит.»]
Doctor Gogol Да! Да! Каждый убивает то, что любит!
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Doctor Gogol Каждый человек убивает то, что любит.
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Doctor Gogol Триумф, Галатея! Триумф! Он думает, что убил отца, а это я его убил! Галатея! Она сейчас придёт сюда! Плоть и кровь, а не воск, как ты. А он — его заточат в доме для сумасшедших. Я, Гоголь, это сделаю. Его заточат, хотя сумасшедший — я! Но никто этого не знает, кроме тебя и меня. Это наш маленький секрет. А теперь я сыграю тебе в последний раз.
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Рейган, американский репортёр [указывая на статую Ивонн, разочарованно] О, это восковая фигура. А я-то думал, что у меня сенсация — убийство на первой полосе.
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Стивен Орлак Я убил своего отца? Нет, нет. Я кинул в него нож вчера, но...
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