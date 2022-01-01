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Руки Орлака
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Mad Love

Руки Орлака, 1935

1935 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

В Париже, великий хирург д-р Гоголь безумно влюбляется в театральную актрису Ивон Орлак и к своему ужасу узнает, что она состоит в браке со знаменитым пианистом Стивеном Орлаком. Но пианист попадает в железнодорожную катастрофу, в результате которой ему раздробило руки и Ивон, преодолевая свой страх, кидается к доктору, умоляя спасти руки мужа, который не сможет жить без музыки. Гоголь решает пришить ему руки только что обезглавленного преступника, убийцы Роло. Операция прошла успешно, но она имела ужасные побочные эффекты…

7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 8 минут
Год выпуска 1935
Премьера в мире 12 июля 1935
Возраст 16+
Режиссер
Карл Фройнд
В ролях
Петер Лорре
Петер Лорре
Фрэнсис Дрэйк
Колин Клайв
Тед Хили
Сара Хейден
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Руки Орлака 2 постера
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