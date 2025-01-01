Emma [после того, как Зак жестоко издевается над Диланом и оставляет его с окровавленным носом] Ты этого не заслуживаешь.

Peter Тебе надо с ним что-то сделать.

Ted И с твоим отцом.

Catherine И с твоей матерью!

Dylan Collins [ужасаясь мстительным словам своих воображаемых друзей] Моя мать ни в чём не виновата!

Milo [улыбаясь, почти с грустью] Именно так.