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Киноафиша Фильмы Синистер 2 Цитаты из фильма Синистер 2

Цитаты из фильма Синистер 2

Ex-Deputy So & So Этот голос по радио. Что он значит?
Dr. Stomberg Это по-норвежски. Она говорит: «Тише. Бугул не слышит меня из-за твоих криков, мама.»
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Milo Если ты кому-нибудь расскажешь, мы сначала тебя убьём, потом всю твою семью, а потом будем смотреть этот фильм снова и снова.
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Ex-Deputy So & So Так что Баґул путешествует через искусство?
Dr. Stomberg Это именно эстетическое восприятие насилия, которое его призывает.
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Courtney Collins Как именно их убили? Ты знаешь?
Ex-Deputy So & So К сожалению, знаю.
Courtney Collins Расскажи.
Ex-Deputy So & So Поверь, тебе лучше не знать.
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Clint Collins [В сообщении, отправленном заместителю такого-то] Больше никогда не звони Кортни, подпись: ЕЁ ЧЁРТОВ МУЖ!
[Клинт прячет у себя на столе мобильный телефон Кортни]
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Дилан Коллинз Как остановить эти сны?
Бывший зам. шерифа Такой-то Ну, когда я не сплю, я стараюсь помогать людям. Скажи мне, если сны начнут казаться слишком реальными, хорошо?
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Courtney Collins Репа!
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Emma [после того, как Зак жестоко издевается над Диланом и оставляет его с окровавленным носом] Ты этого не заслуживаешь.
Peter Тебе надо с ним что-то сделать.
Ted И с твоим отцом.
Catherine И с твоей матерью!
Dylan Collins [ужасаясь мстительным словам своих воображаемых друзей] Моя мать ни в чём не виновата!
Milo [улыбаясь, почти с грустью] Именно так.
[уходит]
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Ex-Deputy So & So [Разговор о кабинке для исповеди в католической церкви] Хм, я никогда раньше не был внутри такой штуки...
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Christmas Daughter [Говорит с тревогой про Бугула] Он будет ОЧЕНЬ зол!
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Courtney Collins [заместителю шерифа Такой-то] Жаль, что ты не их отец.
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Clint Collins [Кортни и помощнику шерифа Такой-то] Это ещё не конец, с***а.
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[Клинт и сотрудники полиции штата прибыли за мальчиками]
Бывший заместитель шерифа Такой-то Покажите постановление.
Полицейский штата Шермер Отойдите, сэр. Сейчас же.
Бывший заместитель шерифа Такой-то Кто здесь главный офицер?
Полицейский штата Шермер Я главный, му###.
Бывший заместитель шерифа Такой-то Ладно, ладно, офицер... Шермер. Где шериф?
Полицейский штата Шермер Мы — полицейские штата. У нас нет шерифа. Так что если вы не против...
Бывший заместитель шерифа Такой-то Я знаю, я знаю. Я прочитал документы. Я знаю, что вы полицейские штата. Но я также знаю, что передача детей — это дело шерифа. И поверьте, единственные причины, по которым шериф не здесь — он либо не в курсе, либо просто не хочет знать. Хотите позвонить ему? Знаете что? Позвоню сам, не беспокойтесь.
[Такой-то достает мобильник]
Полицейский штата Шермер Сэр, уберите телефон, или я сам вас в машину запихаю.
Бывший заместитель шерифа Такой-то Вы что, хотите меня арестовать?
Полицейский штата Шермер В мгновение ока.
Бывший заместитель шерифа Такой-то [убирает телефон] Тогда, наверное, вам стоит знать — меня несколько лет назад арестовывали по тяжкому преступлению. Это была крупная новость. Все обвинения сняли. Но если меня арестуют снова — это будет большой скандал. Да уж. Фух! Не хотелось бы быть тем копом, который пытается выдать похищение ребёнка за передачу опеки. Со служебными машинами и всем остальным? Это, пожалуй, худший день в жизни этого парня. Сэр.
[Шермер отступает, поняв, что Такой-то не шутит]
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Courtney Collins [Дилану] Ты НЕ слабак! Никогда не говори так о себе, понял? Ты сильный! Ты в этом похож на меня, а Зак просто... ну, э-э...
Dylan Collins Как папа?
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Father Rodriguez Ты не "останавливаешь" зло, заместитель. Ты можешь только защититься от него.
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Ex-Deputy So & So Я не позволю ему закончить этот фильм!
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Milo [Заместитель видит радиостанцию HAM на тумбочке. Она включается, и из неё раздаётся хор голосов] Это дети, это дети, это дети, это дети. Заместитель!
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Кортни Коллинз [о том, что Клинт мучает своего сына] Откуда ты знаешь?
Бывший заместитель шерифа Тот и Этот [грустно] Потому что он напомнил мне меня самого в детстве.
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Zach Collins [в панике ищет в коробке в подвале другую 16-мм камеру] Должна же быть ещё одна камера, пожалуйста... нет, НЕТ!
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Father Rodriguez [удивлённо] Вы были помощником шерифа в том деле Освалта, не так ли?
Ex-Deputy So & So [с сожалением] Да, бывший помощник. Я больше в полиции не работаю.
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Ex-Deputy So & So Всё кончено, Зак. Ты больше не будешь снимать никаких фильмов!
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Milo [насмешливо] Показывайся, показывайся, где бы ты ни был.
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[Кортни, Дилан и Зак убегают от подозрительного мужчины в продуктовом магазине]
Охранник Что случилось?
Кортни Коллинз [лжёт] Тот мужчина только что дотронулся до одного из моих мальчиков.
[охранник останавливает мужчину, пока Кортни и мальчики убегают из магазина]
Охранник Эй, сынок. Тебе лучше отойти.
Крипер Что она тебе сказала?
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Dr. Stomberg О, отлично, значит вы слышали о норвежском Кличе Ада.
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Milo Слишком поздно! Ты должен был убить их всех.
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