Полицейский штата ШермерМы — полицейские штата. У нас нет шерифа. Так что если вы не против...
Бывший заместитель шерифа Такой-тоЯ знаю, я знаю. Я прочитал документы. Я знаю, что вы полицейские штата. Но я также знаю, что передача детей — это дело шерифа. И поверьте, единственные причины, по которым шериф не здесь — он либо не в курсе, либо просто не хочет знать. Хотите позвонить ему? Знаете что? Позвоню сам, не беспокойтесь.
[Такой-то достает мобильник]
Полицейский штата ШермерСэр, уберите телефон, или я сам вас в машину запихаю.
Бывший заместитель шерифа Такой-то[убирает телефон]Тогда, наверное, вам стоит знать — меня несколько лет назад арестовывали по тяжкому преступлению. Это была крупная новость. Все обвинения сняли. Но если меня арестуют снова — это будет большой скандал. Да уж. Фух! Не хотелось бы быть тем копом, который пытается выдать похищение ребёнка за передачу опеки. Со служебными машинами и всем остальным? Это, пожалуй, худший день в жизни этого парня. Сэр.
[Шермер отступает, поняв, что Такой-то не шутит]
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🥺
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🥱
Courtney Collins[Дилану]Ты НЕ слабак! Никогда не говори так о себе, понял? Ты сильный! Ты в этом похож на меня, а Зак просто... ну, э-э...
Dylan CollinsКак папа?
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🥺
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🥱
Father RodriguezТы не "останавливаешь" зло, заместитель. Ты можешь только защититься от него.