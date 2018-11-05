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Синистер – Ясный Сокол Скотт Дерриксон и продюсер всяческих ужасов Джейсон Блум учредили новую франшизу, снимать вторую серию которой снарядили ирландца Киарана Фоя, автора артхаусного хоррора «Цитадель» про детей-убийц в капюшонах. Фой, разумеется, с радостью ухватился за возможность лишний раз продемонстрировать на экране всю красоту и мощь детского насилия. На этот раз, правда, пришлось обойтись без капюшонов, зато с прямыми отсылками к «Детям кукурузы» – настолько прямыми, что в кадре…