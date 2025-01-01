Крош и Ежик находят странный прибор, переносящий их в компьютерную игру. В этой игре они – два мальчика, оказавшихся на терпящем бедствие космическом корабле. А самое удивительное, что все вокруг кажется им невероятно знакомым: и коридоры, и каюты, и космос за окном. Друзья понимают, что все взрослые Ромашковой долины что-то от них скрывают, а может, просто не помнят? Чем больше Крош и Ежик стараются выяснить правду, тем больше оба мира переплетаются, становясь все загадочнее и опаснее. И вот уже и космическому кораблю, и Ромашковой долине грозит катастрофа. И они должны ее предотвратить.