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Киноафиша Фильмы Смешарики. Сквозь вселенные

Смешарики. Сквозь вселенные

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О фильме

Крош и Ежик находят странный прибор, переносящий их в компьютерную игру. В этой игре они – два мальчика, оказавшихся на терпящем бедствие космическом корабле. А самое удивительное, что все вокруг кажется им невероятно знакомым: и коридоры, и каюты, и космос за окном. Друзья понимают, что все взрослые Ромашковой долины что-то от них скрывают, а может, просто не помнят? Чем больше Крош и Ежик стараются выяснить правду, тем больше оба мира переплетаются, становясь все загадочнее и опаснее. И вот уже и космическому кораблю, и Ромашковой долине грозит катастрофа. И они должны ее предотвратить.

Страна Россия
Год выпуска 2026
Премьера в мире 13 августа 2026
Дата выхода
13 августа 2026 Россия Вольга
Производство Riki Group
Другие названия
Smeshariki. Skvoz vselennye, БумШарики: SUS, Смешарики. Космическая экскурсия, Смешарики. Сквозь вселенные
Режиссер
Андрей Мармонтов
Илья Максимов
В ролях
Николай Добрынин
Николай Добрынин
Иван Агапов
Иван Агапов
Ян Цапник
Ян Цапник
Александр Лыков
Александр Лыков
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